Megszűnnek a nagy pszichiátriai intézmények

Úgy tűnik, tartja magát korábbi vállalásához a kormány, miszerint megszüntetik a nagy pszichiátriai intézményeket, és kisebb létszámú csoportokban, otthonokban helyezik el a betegeket – derül ki az uniós közbeszerzési értesítőből.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A kormány azután döntött így, hogy tavaly májusban kirobbant a botrány a gödi Topház körül, ahol minősíthetetlen higiéniai körülményeket, alultáplált és ellátatlan sebektől szenvedő gondozottak találtak.

Az Emmi alá tartozó szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság most egyszerre 7 közbeszerzést is kiírt az akadálymentesített, maximum 12 fő befogadására alkalmas épületek kivitelezésére. Ezeket főként Győr-Moson-Sopron megyében hoznák létre, de Vas, Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya és Somogy megye is kapna kisebb létszámú otthonokat.