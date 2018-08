Megszűnhet az iskolákban az önálló kémia és fizika tantárgy

2018. AUGUSZTUS 29., SZERDA A SZEPTEMBER 8-ÁN MEGRENDEZENDÕ KÖTCSEI POLGÁRI PIKNIK FÕ TÉMÁJA AZ EP-KAMPÁNY LESZ MAGYAR IDÕK. SZEPTEMBER KÖZEPÉIG ELDÕL, INDUL-E NYOMOZÁS AZ ALTUS PORTFÓLIÓ KFT. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI GYAKORLATA MIATT. A PÁRBESZÉD SZERINT FELESLEGES A PÜNKÖSDFÜRDÕI GÁTMAGASÍTÁS. SZIJJÁRTÓ PÉTER HIVATALÁBAN FOGADTA A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGY- ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓS MINISZTERÉT. SZIJJÁRTÓ: AZ EU AKKOR TUD HOSSZÚ TÁVON ÚJRA VERSENYKÉPES LENNI, HA STRATÉGIAI KÉRDÉSEKBEN IS ÉRTELMES DÖNTÉSEKET HOZ. RÉTVÁRI BENCE: AZ IDÉN 126 EZREN JUTNAK EL AZ ERZSÉBET-TÁBOROKBA, A PROGRAMOKRA 4,4 MRD FT TÁMOGATÁST AD A KORMÁNY. RÉTVÁRI BENCE: FONTOS, HOGY EGYSÉGES TARTALMA LEGYEN A TANKÖNYVEKNEK M1. EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTERE: A KORMÁNYNAK NEM FELADATA, HOGY MEGSZABJA A MAGYAR KULTÚRA IRÁNYAIT. KSH: 3,6 SZÁZALÉKON MEGÁLLT A MUNKANÉLKÜLISÉG CSÖKKENÉSE MÁJUS-JÚLIUSBAN. 19 M FT-RA BÍRSÁGOLTA A JEGYBANK A NÖVEKEDÉSI HITEL BANKOT A TÖBBI KÖZT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÉS HITELKOCKÁZAT-KEZELÉSI HIÁNYOSSÁGOK MIATT. 3-3 FORINTTAL EMELTE A GÁZOLAJ ÉS A 95-ÖS BENZIN LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL. A MIGRÁCIÓ MEGOLDÁSÁRÓL TÁRGYALT ANDREJ BABIS CSEH MINISZTERELNÖK GIUSEPPE CONTE OLASZ KORMÁNYFÕVEL RÓMÁBAN. BABIS: CSEHORSZÁG JAVASLATOT FOG ELÕTERJESZTENI A MIGRÁCIÓ MEGÁLLÍTÁSÁRA. A SZLOVÉN BELÜGYMINISZTER CÁFOLTA, HOGY A HATÓSÁGOK RENDSZERESEN VISSZATOLONCOLJÁK A MENEDÉKKÉRÕKET. MÉG ZAJLANAK A TÁRGYALÁSOK AZ ELUTASÍTOTT MENEDÉKKÉRÕKNEK SZÁNT TÁBOR LÉTREHOZÁSÁRÓL DÁNIA ÉS AUSZTRIA KÖZÖTT. SZOROSABB EGYÜTTMÛKÖDÉST SÜRGET AZ EURÓPAI BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM MEGERÕSÍTÉSÉBEN EMMANUEL MACRON. NÉMETORSZÁG TÁMOGATJA HORVÁTORSZÁG CSATLAKOZÁSÁT A SCHENGENI ÖVEZETHEZ. PENNSYLVANIAI ÁLLAMÜGYÉSZ: A VATIKÁN TUDOTT A PAPI SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSOK ELTUSSOLÁSÁRÓL. AZ UKRÁN ELNÖK UTASÍTOTTA A KÜLÜGYMINISZTÉRIUMOT, HOGY KÉSZÍTSE ELÕ AZ UKRÁN-OROSZ BARÁTSÁGI SZERZÕDÉS FELBONTÁSÁT. OROSZORSZÁG ÉS SZÍRIA IS KÉSZÜLTSÉGBE HELYEZTE ERÕIT, VÁLASZUL A KÖZEL-KELETI ÁLLAM TÉRSÉGÉBEN TAPASZTALT AMERIKAI CSAPATFELVONULÁSRA. KÍNA MEGKEZDTE ELSÕ KATONAI TÁMASZPONTJÁNAK ÉPÍTÉSÉT AFGANISZTÁNBAN. TÖBB EZER CIVIL TÉRT VISSZA EGY NAP ALATT A DAMASZKUSZ MELLETTI, KÉT ÉVIG ÜRESEN ÁLLÓ DARAJA KÜLVÁROSBA. AUTÓBA REJTETT POKOLGÉP ROBBANT EGY IRAKI ELLENÕRZÕPONTNÁL, LEGKEVESEBB 21-EN ÉLETÜKET VESZTETTÉK. IRÁNI HÍRSZERZÉSI MINISZTER: ÁLLAMI SZERVEKBE BEÉPÜLT TÖBB TUCAT KÉMET TARTÓZTATTAK LE A HATÓSÁGOK. CSAKNEM SZÁZ VENEZUELAI MENEKÜLT TÉRT HAZA PERUBÓL A KORMÁNY ÁLTAL KÜLDÖTT REPÜLÕN, LEGTÖBBEN AZÉRT, MERT NEM TALÁLTAK MUNKÁT. RENDFENNTARTÁS CÉLJÁBÓL KATONÁKAT VEZÉNYEL BRAZÍLIA A VENEZUELAIAK EZREIT BEFOGADÓ ÉSZAKI ÁLLAMBA. GÁTSZAKADÁS MIATT VÍZ ALÁ KERÜLT KÉT FALU ÉS EGY VÁROS MIANMARBAN. TÖBB AUTÓVAL IS ÜTKÖZÖTT EGY KAMION A 74-ES FÕÚTON HAHÓT KÖZELÉBEN, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK. HALÁLRA GÁZOLT A VILLAMOS EGY EMBERT BUDAPESTEN, A SZILÁGYI ERZSÉBET FASORON. HÁROM JÁRMÛ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE SZOLNOK TÉRSÉGÉBEN, A 4-ES FÕÚTON, A BALESETBEN EGY EMBER MEGSÉRÜLT. TOMPÁNÁL FOGTÁK EL A FÉRFIT, AKINEK A TRÉLERÉRÕL ELSZABADULT PÓTKERÉK EGY 19 ÉVES NÕ HALÁLÁT OKOZTA. SZABADLÁBRA HELYEZTÉK EVA REZESOVÁT, A SZLOVÁK NÕ 2012-BEN ITTASAN OKOZOTT BALESETET AZ M3-ASON, AMIBEN NÉGY EMBER MEGHALT.