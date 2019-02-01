2019. február 1.,
péntek, Ignác napja

Megszűnhet a Jobbik

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2019. február 1., péntek 15:07, frissítve: péntek 15:19

Megszűnhet a Jobbik. Sneider Tamás bejelentette: összehívják a párt rendkívüli kongresszusát, ahol eldől a párt sorsa. Sneider a lépést azzal indokolta, hogy az Állami Számvevőszék megbírságolta a Jobbikot, ami így nem tud érdemben részt venni az Európai Parlamenti választáson. Az ÁSZ szabálytalanságokat tárt fel a Jobbik kampánypénzeinek ellenőrzésekor. Az állami támogatás megvonásával összesen 270 millió forint bírságot szabott ki a pártra.

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