Megszületett Zugló új szíve: több mint egy pláza, egy modern városközpont épült + videó

2025. október 09., csütörtök 07:20 | Világgazdaság
Budapest Zugló bevásárlóközpont Bosnyák tér Zenit Corso új pláza

Napokon belül, október 16-án megnyitja kapuit a Zenit Corso, Budapest legújabb bevásárló- és közösségi központja. A zuglói Bosnyák tér mögött egy évtizedekig elhanyagolt területen felépült modern komplexum üzletekkel, éttermekkel és új közösségi terekkel várja a látogatókat, teljesen átformálva a környék arculatát.

  • Megszületett Zugló új szíve: több mint egy pláza, egy modern városközpont épült + videó

Végre megnyit Zugló új szíve: Október 16-tól vár a Zenit Corso

 Hosszú várakozás után végre hivatalossá vált a dátum: október 16-án megnyitja kapuit a Zenit Corso, Budapest legújabb és egyik legmodernebb bevásárló- és közösségi központja. A nyitóhéten, október 16. és 22. között a fejlesztők különleges akciókkal, programokkal és gasztronómiai meglepetésekkel várják a látogatókat, hogy méltóképpen ünnepeljék Zugló új központjának elindulását.

A mintegy 11 ezer négyzetméteres komplexumban olyan, a mindennapi élethez szükséges és népszerű márkák kapnak helyet, mint az Aldi, a Rossmann, a Pepco és a Kik. A kikapcsolódásról többek között a Libri, a Flying Tiger, a Bortársaság és számos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. A fejlesztők koncepciója egyedülálló: nem egy hagyományos, zárt plázát hoztak létre, hanem egy úgynevezett "street-mall" és egy klasszikus bevásárlóközpont modern keverékét, amely egyben egy hangulatos városi sétányként is funkcionál.

 Több mint egy pláza: egy elhanyagolt városrész újjászületése

 A Zenit Corso megépülése Zugló egyik legjelentősebb városrehabilitációs projektje. A Bosnyák téri vásárcsarnok mögötti, több mint 6,7 hektáros terület évtizedekig kihasználatlanul, elhanyagoltan állt, most azonban új életre kel. A fejlesztés nem csupán egy kereskedelmi központot ad Budapest negyedik legnépesebb kerületének, hanem egy valódi közösségi csomópontot, egy modern találkozási pontot teremt.

A projekt célja, hogy a kerület centrumában élők számára egy olyan helyet biztosítson, ahol a hétköznapi ügyintézés, a bevásárlás és a családi programok egy helyen, kulturált és vonzó környezetben valósulhatnak meg. Ezzel a Zenit Corso betölti azt az űrt, ami a környéken régóta érezhető volt, és új lendületet ad a Bosnyák tér környékének.

 Modern, fenntartható és magyar: a jövő közösségi terei Budapesten

 A Zenit Corso nemcsak funkciójában, hanem építészeti megoldásaiban is a jövőt képviseli. A fejlesztés során kiemelt figyelmet fordítottak a fenntarthatóságra: energiatakarékos rendszerek, modern árnyékolástechnika és környezetbarát megoldások jellemzik az egész épületegyüttest.

A komplexum külső megjelenése is egyedi. A különleges, perforált fémlemez burkolat mögött egy sínrendszeres LED-világítás húzódik, amely este különleges fényhatásokkal kelti életre az épület homlokzatát. Az 530 férőhelyes, kétszintes parkolóval is rendelkező Zenit Corso minden részletében egy átgondolt, 21. századi fejlesztés, amely méltó új központja lesz Zuglónak.

 Nézze meg, milyen üzletekkel és nyitási akciókkal várja a Zenit Corso!

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Zenit Corso

