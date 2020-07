Megszületett Orbán Viktor első fiúunokája

9 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4465 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3339-en pedig már meggyógyultak. Már több mint 1 millióan vettek részt a nemzeti konzultációban - jelentette be Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. A Karácsony-féle tétlenkedés miatt Budapest letérhet a fejlődés útjáról – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Bagdy Gábor. A 2010 és 2019 közötti főpolgármester-helyettes a lapnak elmondta: a főpolgármester bármikor hozzáférhet 180 milliárd forintnyi forráshoz, amiből felújíthatnák a Lánchidat. Nyomozás indulhat az Index kirúgott főszerkesztője ellen – közölte a Magyar Nemzet. Mint írták: üzleti titok megsértése bűntett gyanúja miatt tett feljelentést a IX. kerületi ügyészségen Tényi István. Nem minden Index újságíró gondolta komolyan a felmondást - mondta a lapot tulajdonló alapítvány kuratóriumának elnöke az ATV-ben. Bodolai László szerint még mindig az Index három főszerkesztő-helyettese irányítja a lapot, és többen kérték, hogy a felmondási idő alatt se mentsék fel őket a munkavégzés alól. A magyar média sokszínű, ma Magyarországon mindenki megtalálhatja az ízlésének, világnézetének és az igényeinek megfelelő médiumokat – mondta Dömötör Csaba államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Gyáván viselkedett Újbuda baloldali vezetése - közölte a KDNP frakció-vezetője, miután A 11. kerületi Fidesz politikai nyilatkozatot szeretett volna elfogadtatni László Imre polgármester Hitlert dicsérő kijelentése miatt. Simicskó István emlékeztetett: az ellenzéki pártok képviselőinek lehetőségük lett volna arra, hogy elítéljenek minden kirekesztő és elnyomó rezsimet éltető kijelentést, de ők ismét megfutamodtak, és mondvacsinált okokkal távol maradtak a szavazástól. A magyar honvédség haderőfejlesztése szükséges és terv szerint halad – így reagált az ellenzéki támadásokra a honvédelmi miniszter Magyarország élőben című műsorunkban. Benkő Tibor cáfolta a DK frakcióvezető-helyettesének állításait, miszerint gyanús szerződéseket kötött a kormány a harckocsik és haditechnikai eszközök vásárlásakor. A tárcavezető közölte: Vadai Ágnesnek joga van megtekinteni a szerződéseket. Újabb nyolc oktátási intézmény kért iskolaőrt - írja a Magyar Nemzet. Nem a kiszolgáltatottsághoz vezető nemzetközi hitelek, hanem a magyar emberek munkája jelenti a magyar gazdaság sikerének zálogát - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A dél-koreai beruházások a legmagasabb technológiai színvonalú, magas hozzáadott értékükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar gazdaság dimenzióváltása gyorsan menjen végbe - mondta Szijjártó Péter a Samyang Biopharm gödöllői beruházásának bejelentésekor. Meghaladhatja a várakozásokat, és az uniós átlagot a magyar gazdaság idei teljesítménye - mondta György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságszabályozásért és stratégiáért felelős államtitkára. Több ezer testvértelepülési kapcsolat állhat a székely petíciós kampány szolgálatába, és ez sokat segíthet abban, hogy további négy országban elérjék a törvényben meghatározott aláíráslimitet - írja a Magyar Nemzet. 65 embernél mutatták ki a koronavírust egy Máltára vitt 94 fős migránscsoportban - közölte a vallettai egészségügyi minisztérium. Az illegális migráció egészségügyi veszélyeire figyelmeztetett Luciana Lamorgese olasz belügyminiszter a Corriere della Sera című lapban. Agyonlőttek három szudáni migránst a líbiai hatóságok Homsz városában, amikor megpróbáltak elszökni, miután a parti őrség a Földközi-tengeren feltartóztatta és visszaszállította őket az észak-afrikai országba. A világon 16,6 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 659 ezer, a gyógyultaké 9,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Romániában továbbra is meghaladja az 1100-at az egy nap alatt diagnosztizált koronavírus-fertőzések száma, a hatóságok a legfertőzöttebb térségekben regionális szintű korlátozásokkal próbálják megfékezni a járvány terjedését. Továbbra sem lassul a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, ismét kilencszáznál is több új esetet regisztráltak egy nap alatt, az eddig igazolt fertőzöttek száma ezzel meghaladta a 66,5 ezret. Ismét növekedett a fertőzöttek száma Ausztriában, az elmúlt 24 órában több mint százan új esetet diagnosztizáltak. Aggodalmát fejezte ki a koronavírusos esetek növekvő száma miatt a Robert Koch német közegészségügyi intézet. Megszavazta a koronavírus-járvány miatt elrendelt vészhelyzet meghosszabbítását október 15-éig az olasz felsőház. A koronavírus okozta, egyre súlyosbodó járványhelyzetre hivatkozva éjszakai, 23 órától reggel hat óráig tartó kijárási tilalmat rendeltek el Belgium második legnagyobb városában, a flandriai Antwerpenben. Az igazolt fertőzések száma 5395-tel 823 515-re emelkedett egy nap alatt Oroszországban, ez a legalacsonyabb mutató április 23. óta - közölték az orosz hatóságok. Tesztelési fázishoz ért a koronavirus elleni oltóanyag fejlesztése az Egyesült Államokban. Az amerikai elnök szerint akár már az év vége előtt is készen lehet a szer. Megugrott a koronavírus-fertőzöttek száma az északnyugat-kínai, zömében ujgurok és más muszlim etnikai kisebbségek lakta Hszincsiang tartományban, nőtt az újonnan regisztrált esetek száma Dél-Koreában is. Az Egészségügyi Világszervezet arra figyelmeztetett, hogy az északi féltekén nem szabad nyáron sem könnyedén venni a koronavírus terjedését, mert ez a kórokozó nem viselkedik az influenzához hasonlóan szezonálisan. Új lengyel-litván-ukrán együttműködési formátum, az úgynevezett „lublini háromszög" létrehozását jelentette be a kelet-lengyelországi Lublinban a három ország külügyminisztere. Háromnapos tűzszünetet hirdettek július 31-ével kezdődően az afganisztáni tálibok az Íd al-Adhá áldozati ünnepre - jelentette be a kabuli kormány ellen fegyveres harcot folytató szélsőségesek szóvivője. Izrael megsértette Libanon szuverenitását - jelentette ki Hasszán Diáb libanoni miniszterelnök a Twitteren a két ország határán kialakult feszült katonai helyzettel kapcsolatban, és elővigyázatosságra intette a határ közelében élő libanoniakat. Visszavonták az önálló kormányzásra vonatkozó igényük bejelentését a dél-jemeni szakadárok, és közölték, hogy készek újrakezdeni a tárgyalásokat a nemzetközileg elismert jemeni kormánnyal a hatalom megosztásáról. Az amerikai fehérek és feketék közötti gazdasági egyenlőtlenségek csökkentését ígérte Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje. A portlandi zavargásoknak nincs közük az afroamerikai George Floyd rendőri erőszak miatt bekövetkezett halálához - jelentette ki William Barr amerikai igazságügyi miniszter. Nagy-Britannia szoros figyelemmel fogja kísérni a szeptemberi hongkongi törvényhozási tanácsi választásokat - jelentette ki Dominic Raab brit külügyminiszter kínai hivatali partnerével, Vang Jivel folytatott telefonbeszélgetése alkalmával. A német rendőrség átkutatott és felásott egy kertet Hannoverben - közölte a Madeleine McCann titokzatos eltűnése ügyében nyomozást folyató braunschweigi ügyészség. Iránban bebörtönöztek két svéd állampolgárt kábítószer-csempészet gyanúja miatt. Az Origo értesülése szerint több százmillió forintos áfacsalás gyanújával őrizetbe vette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Joób Mártont, az Összefogás Szegedért egyik önkormányzati képviselőjét, Botka László polgármester bizalmasát. Tényleges életfogytiglani fegyházbüntetést indítványoz a Fővárosi Főügyészség vádiratában a férfival szemben, aki tavaly decemberben machetével ölt meg egy gyermekeit védő édesanyát a főváros X. kerületében - közölte a fővárosi főügyész. Vádat emeltek egy rendelőintézetben dolgozó nővel szemben, aki az informatikai adatok megváltoztatásával huszonötmillió forintot sikkasztott el - közölte a Pest Megyei Főügyész. Csipes Tamara, Balla Virág, Dombvári Bence és Bodonyi András, illetve a Balla, Takács Kincső duó, valamint a Kuli István, Nádas Bence, Molnár Péter, Tótka Sándor összeállítású négyes is duplázott Szolnokon, a kajak-kenusok edzésversenyén. A Gyöngyös férficsapata északmacedón, az Alba Fehérvár női együttese svájci ellenféllel találkozik a kézilabda Európa-liga selejtezőjének második fordulójában. Pozitív lett a koronavírustesztje Mariano Diaznak, a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágójára készülő Real Madrid labdarúgójának. A szervezők jövő péntekig határoznak arról, hogy megtartják-e idén az áprilisról október 4-re halasztott London Marathont.