Megszületett a megállapodás a Budapesti Közművek és a sztrájkoló munkavállalók között

A BKM, az FKF és a szakszervezet a közös kommünikében közölte, hogy a hulladékgazdálkodási és a köztisztasági közszolgáltatásban dolgozók, illetve az azokat közvetlenül kiszolgáló területek dolgozói egyszeri bruttó 200 ezer forint összegű rendkívüli rezsitámogatást kapnak. A Budapesti Közművek minden nem vezető beosztású dolgozója részére bruttó 120 ezer forintos karácsonyi jutalmat fizet decemberben - tették hozzá. "A Hulladékgazdálkodási Divízió és a Köztisztasági Divízió dolgozóinak ösztönző bérelemeit a felek közösen felülvizsgálják, átalakítják, és az ösztönző jellegű pótlék felét az alapbérbe beépítik" - írták.

Mint jelezték, a Budapesti Közművek a hulladékbegyűjtés és szállítás ellenőrzési folyamatát az érintett munkavállalók képviselőivel közösen október 31-ig felülvizsgálja és átalakítja. A munkavállalók október 7-től a hulladékbegyűjtésre a korábbi kukaürítési rendnek megfelelően kivonulnak, és a lemaradást is a lehető leghamarabb ledolgozzák - ismertették. A megállapodásban foglalt juttatásokra a Budapesti Közműveknél 2022 során képződött bérmegtakarítás, továbbá az e célra igénybe veendő folyószámla-hitel fog ideiglenesen fedezetet biztosítani - részletezte a közlemény, amely kitért arra is, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-vel(NHKV) "fennálló finanszírozási vita lezárásával pedig megteremthetőek a juttatások fenntartható biztosításának feltételei is".

A tárgyaló felek kölcsönösen vállalták, hogy mindent megtesznek a hulladékszállítás mielőbbi újraindítása érdekében. Egyúttal közösen kérik a főváros lakosságának és intézményeinek türelmét, amíg a háromnapos szolgáltatás-kimaradás következményeit teljeskörűen felszámolják. Bizonyos ütemezett feladatok - így a hétvégén esedékes terézvárosi lomtalanítás - későbbi időpontban fog megvalósulni, de a folyamatos szolgáltatás néhány napon belül várhatóan ismét helyreáll - áll az írásos összegzésben.

Karácsony Gergely főpolgármester csütörtök este a Facebook-oldalán azt írta: kézbesítették a "kormányzati kukaholdingnak" azt a számlát, amivel megfizetheti az adósságát és visszaadhatja azt a pénzt, amit a budapestiek által befizetett szemétdíjból eltett. Mint beszámolt róla, megkezdték az egyeztetéseket a fővárosi cégek szakszervezeteivel arról, hogyan tudnak segíteni a megélhetési válságban a Budapest-család dolgozóinak. "A kormányzati megszorítások - ma ötször annyi adót vonnak el a fővárostól, mint a fideszes városvezetés idején -, a tíz-húszszorosára nőtt energiaköltségeink nagyban korlátozzák a mozgásterünket, de minden megmaradt lehetőségünkkel segíteni akarunk és segíteni fogunk" - zárta szavait Karácsony Gergely.

Fotó: Knap Zoltán/Bors

MTI