Megszólalt Tarlós István az új budapesti közgyűlésről

T. I.: Ezt már október-novemberben meg kell oldania az új testületnek. Különböző változatokról lehet hallani. Az egyik az, hogy Karácsony beemeli Vitézyt főpolgármester-helyettesnek, ha egyáltalán Vitézy elvállalná ezt a feladatot a kampányban történt sértegetések után. Az is kérdés, hogy egyáltalán, bármelyik jelölt tud-e majd támogatottságot szerezni ahhoz, hogy a többség beiktassa a főpolgármester-helyettesi pozícióba. De felmerülhet az is, hogy a közgyűlés összeomlik, amit kizárni szintén nem lehet. Az első fél év során ez, úgy tudom, nem lehetséges, de a költségvetési beszámoló májusig elhúzódhat, ekkor már Karácsony elbuktatható. A következő költségvetéssel pedig még inkább. Kérdés az is, hogy a Tisza meg akarja-e buktatni Karácsonyt egyáltalán. Az európai uniós áramlatokat ismerve, illetve miután Magyar nem túl hazafias módon kezdett el mozogni Brüsszelben, nem tartom valószínűnek, hogy arra biztatják kint, rántsa ki a szőnyeget Karácsony Gergely lába alól.

T. I.: Például arra, hogy a többségi erő létrehozása érdekében létrejöhet-e egy Fidesz–DK–LMP együttműködés. Azt nem mondom, hogy kizárt, mert manapság bármi előfordulhat, de meglepő fordulat lenne. Az is erősen kétséges, hogy a Magyar Péter-féle társulat mennyire akar vagy tud, mondjuk a Fidesszel, együttműködni, továbbá, hogy a Fidesz a Tiszával ugyanígy mennyire akar, tud közösen dolgozni. De az matematikailag mindenképpen igaz, hogy Vitézy Dávidnak a Fidesszel és a Magyar Kétfarkú Kutyapárttal sem lenne meg a többsége. Ha Karácsony kiegyezik a Tiszával, akkor meglesz a többsége a közgyűlésben. Arra, hogy a Tisza támogatná-e Vitézyt, nem tudok válaszolni, Magyar Péter nem nyilatkozott Vitézyről kedvezően. De akkor is arra lenne szükség, hogy a Tisza, együttműködve a DK-val, vagyis Karácsony hátterével, Vitézy mögé álljon. Ezt megint nem könnyű elképzelni. Tehát a logika szerint valamivel könnyebb Karácsonynak megszereznie a közgyűlési többséget, mint Vitézynek. Hogy aztán ez hogyan alakul majd, még nem tudni.

A volt főpolgármester szerint Karácsony Gergely továbbra is önállótlan, megírják neki a „kottát”. Az, hogy ez a döntően DK-s kör a kezdetektől nem együttműködő a kormánnyal, a legnagyobb érvágás a fővárosiak számára, hiszen emiatt gyakorlatilag alig értelmezhető Budapesten a fejlődés, ami még Demszky Gábor idejében is nagyobb mértékű volt.

