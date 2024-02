Megszólalt Novák Katalin a nagy visszhangot kiváltó kegyelmi döntéséről

Megosztás itt:

Az elnöki kegyelmet érintő kérdésre az ATV riporterének elmondta: három gyermek édesanyjaként is a magyar családok és a gyerekek mellett áll.

Hangsúlyozta, hogy

undorodik a pedofíliától, és az egyik leggusztustalanabb, legsúlyosabb bűncselekménynek tartja.

"Elnökségem alatt nem volt, és nem is lesz kegyelem a pedofiloknak, ez így volt ebben az esetben is. A pedofilok elleni szigorú fellépésnek, a pedofilok nyilvántartásának a bevezetésének én voltam az egyik leghangosabb élharcosa annak idején."

Az elnök hozzátette, hogy jogszabályi rendelkezés miatt, az elnöki kegyelmi döntések indokolása nem nyilvános. Így természetes az, hogy minden kegyelmi döntés felvet kérdéseket, és ezek a kérdések adott esetben meg is maradnak, vagy megválaszolatlanok maradnak.

"Az elmúlt napokban egy olyan politikai kampánynak vagyunk tanúi, amely rengeteg valótlan állítást tartalmazott.

Minden kegyelmi döntésre igaz az is, hogy természeténél fogva megosztó, és én az elém terjesztett több száz kegyelmi kérvényről minden esetben igyekszem a leginkább körültekintően dönteni. Együttérzek a pedofília minden áldozatával, és amennyiben valakinek akár kormányoldalról, akár ellenzéki oldalról valóban olyan szándéka van, hogy érdemben lépjünk fel még hatékonyabban a pedofíliával és a pedofil bűncselekmények elkövetőivel szemben, akkor annak partnere vagyok most is, és partnere leszek a jövőben is" - zárta válaszát a köztársasági elnök.

Nagyot hibázott

Mint ismert, a bicskei gyermekotthon kegyelemben részesített igazgatóhelyettese és köztiszteletben álló sportember bűne, hogy nem hitt a pedofil bűncselekmények áldozatává vált diákoknak, s így közreműködött az esetek eltussolásában. Álláspontját csak akkor változtatta meg, amikor az igazgató számítógépén a nyomozók megtalálták a bizonyítékokat.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert