Lackner ma állhat a nyilvánosság elé

Megszólalt Lackner

A kispesti önkormányzat mai testületi ülésén állhat fel az a vizsgálóbizottság, ami a botrányos Lackner-féle videó illetve hangfelvételek valóságtartalmát vizsgálhatja. A Fidesz szkeptikus a bizottság hatékonyságát illetően, a botrány főszereplője Lackner Csaba pénteken azt ígérte, ma megszólal az ügyben.

„Természetesen a hétfői testületi ülésen ottleszek, a testületi ülésen lesznek gondolatok, amiket elfogok mondani és onnan majd a hétfői nap tekintetében tudnak majd tájékozódni!"

- mondta telefonon Lackner Csaba, Kispest önkormányzati képviselője.

A kispesti botrány kulcsfigurája pénteken nem volt hajlandó sokat elárulni arról, hogy mivel készül a hétfői testületi ülésre. Lackner Csaba ígérete szerint hosszas hallgatás után ma megszólal korrupciós botrányával kapcsolatban.

A választások előtt mutatta be a HírTV azokat a hangfelvételeket, amelyeken a kispesti szocialista polgármester állítólagos korrupciójáról beszél korábbi párttársa. Lackner Csaba tavaly is MSZP-s színekben került be a kispesti testületbe, ám a korrupciós botrány miatt kizárták a pártból, mandátumát azonban nem adta vissza.

A kispesti LMP-s képviselő által említett bizottság aminek az lesz a feladata, hogy Lackner-féle videó és hangfelvételeket kivizsgálja a ma 17.00 órakor kezdődő testületi ülésen állhat fel. A Fidesz ugyan azt ígérte, hogy részt vesznek majd a testület munkájában de szkeptikusak annak működését illetően.

„Jelen pillanatban a felállás szerint úgy néz ki, hogy a baloldali összefogás képviselői vannak, lennének vagy lesznek többségben ebben a bizottságban ez azért felvet némi kérdést, hogy hogyan fogja a baloldali többség kivizsgálni a baloldali képviselő által a baloldali összefogás tagjaira résztvevőire tett állításokat. Illetve azért annak kapcsán is felmerül némi kérdés, hogy milyen hatásköre lehet egy ilyen bizottságnak”

- fogalmazott Kispest fideszes önkormányzati képviselője, Dódity Gabriella.

Mióta Lackner Csaba bejelentette, hogy hétfőn a nyilvánosság elé áll számos elképzelés napvilágot látott azzal kapcsolatban, hogy mit fog mondani, egyes vélekedések szerint a kispesti politikus lemond a mandátumáról.

HírTV