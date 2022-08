Megszólalt Gyöngyösi, elkezdődött Jakab eltávolítása a Jobbikból

Megosztás itt:

Azzal az üzenettel érkeztem EP-képviselőként a Jobbik élére, hogy hidat képezzen a párton belüli szekértáborok között, de Jakab Péternél nem jártam sikerrel

– mondta Jakab Péter kilépését követően Gyöngyösi Márton az ATV Start című műsorában. A Jobbik jelenlegi elnöke ugyanakkor kiemelte azt is: a Jakab kilépését kiváltó levelével nem az egykori pártelnök személyét akarta minősíteni, hanem azt a stílust, amit felvett. Mint mondta,

volt egy stílusbeli ellentét közte és Jakab Péter között, akinek a retorikája nem a Jobbik ideológiájába, inkább egy óbaloldali párt munkástagozatába illeszkedik.

Kiderült az is, hogy Gyöngyösi a választás és az előválasztás kedvezőtlen eredményei miatt logikusnak tartotta Jakab lemondását, azt viszont szégyennek titulálta, hogy ő is beállt a bukott, sértett pártelnökök közé, akik az egykor általuk vezetett pártot gyalázzák.

Arról, hogy hogyan áll a Jakab élettársával, Molnár Enikővel szemben kezdeményezett etikai eljárás, illetve párttag maradhat-e, érdemi választ nem adott.

Tekintettel Molnár és Jakab szoros kapcsolatára azonban, arra nem lát túl sok esélyt, hogy Molnár Enikő a Jobbikban folytassa. A képviselő pártalapítási szándékairól szóló híreket azonban egyre inkább hitelt érdemlőnek tartja.

Miként a Magyar Nemzet is beszámolt róla, Jakab Péter csütörtök este a Facebookon jelentette be, hogy kilép a Jobbikból. A parlamenti mandátumát ugyanakkor megtartja, így az ezzel járó javadalmazását is. A bukott pártelnök kilépésének előzménye, hogy Gyöngyösi Márton egy a Jakabhoz címzett nyílt levelében

egy görcsbe rándult arccal, szélsőbalos proletár eszméket vadul üvöltöző politikusnak titulálta elődjét, akiből a közélet mémeket gyárt.

Kifejtette azt is, hogy korábban intelligens, felkészült politikusnak tartotta Jakabot, aki értett a mindennapok nyelvén, de nem futott el a komoly szakmai kérdések elől sem. Később viszont minden megváltozott, mert Jakab a szakmai kérdések elől menekülni kezdett, az egyetlen tanácsadója által megalkotott buborékba zárkózott, s azt gondolta, hogy a népszerűséget Facebook-lájkokban mérik. Véleménye szerint a volt jobbikos már nem jelent veszélyt Orbán Viktorra, legfeljebb csak a tanácsadója, felbőszült hívei azonban veszélyesek a jó ízlésre, amikor a Jobbik aktivistáit zaklatják alpári módszerekkel.

Jakab Péter válaszul kijelentette:

azokat a vádakat, amelyeket Gyöngyösi vele szemben megfogalmazott, a Fidesz szokta megfogalmazni, sőt az is minden határon túlmegy, hogy Gyöngyösi ország világ előtt hőbörgő hordának nevezte a szavazóit.

Hozzátette: Gyöngyösi a Jobbik új elnökeként választás elé állította, és „ha marad a nép pártján”, ha továbbra is nyersen, őszintén, karcosan akar kiállni a válság vesztesei, az „Orbán-rezsim károsultjai mellett”, akkor nincs helye a Jobbikban.

Nem sokkal kilépésének híre után a Jobbik vezetése le is tiltotta a volt pártelnök e-mail címét. Az esetről maga Jakab Péter számolt be a közösségi oldalán, majd az új elérhetőségeit is megadta a követőinek.

Borítókép: Jakab Péter és Gyöngyösi Márton (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Magyar Nemzet