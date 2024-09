Megszólalt a Magyar Nemzetnek az a férfi, akivel állítása szerint Magyar Péter összeszólalkozott + videó

"Amikor videóztam, odaléptek hozzám, ő is és a Radnai is, és gyakorlatilag próbáltak inzultálni engem videózni, és konfliktust kialakítani ebből a helyzetből. Kérte a Magyar Péter, hogy ne videózzak, de mondtam neki, hogy videózok, mert agresszív a hozzáállása, és gyakorlatilag egy pillanat múlva a kezemből a telefont kicsavarta, a zsebébe rakta, és elfutott gyakorlatilag."

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.