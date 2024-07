Megszólalt a kormányszóvivő a reptéri állapotokról

A kormányszóvivő kitért arra, hogy az első lépések már megtörténtek, és köszönetet mondott a Budapest Airport munkatársainak, hogy két különálló ellátó zónát is kialakítottak, ahol a járatkéséssel érintett utasok élelmiszert, vizet vehetnek magukhoz, a családok részére pedig külön baba-mama szoba, bébiétel és egészségügyi csomag is rendelkezésre áll.

