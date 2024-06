Megszólalt a kegyelmi ügyről Balog Zoltán

Balog Zoltán elárulta: a kegyelmi kérvény benyújtásával K. Endre felesége kereste meg, később pedig K. Endrével is találkozott, és lelkipásztorként megpróbált neki segíteni. „Egy másfél órás beszélgetésünk volt, próbáltam vele imaközösségbe is kerülni, mert alapvetően úgy gondolom, hogy lelkipásztorként, lelki vezetőként, ha valaki tőlem segítséget kér, akkor meg kell azt vizsgálni és ha tudok, akkor megpróbálok segíteni” – fejtette ki.

Az ügyben érintett volt Balog Zoltán református püspök is, aki emiatt lemondott a Zsinat lelkészi elnöki tisztségéről. Pontos szerepéről azonban rengeteg találgatás van, hiszen nyilvánosan nem szólalt meg a témában – egészen mostanáig, amikor is a 777-nek adott exkluzív interjút .

