Megszólalt a budapesti békecsúcsról Orbán Viktor

Orbán Viktor azt mondta: csütörtök este hivatalosan is megerősítették, hogy létezik egy 28 pontos amerikai béketerv, amit az amerikaiak átadtak, az ukránok pedig hivatalosan is átvettek, és ez a béketerv olyan javaslatokat tartalmaz, amelyekről előzetesen az oroszok és az amerikaiak már tárgyaltak egymással.

A következő 2-3 hét döntő lesz, hiszen megszületnek az első hivatalos reakciók erre a 28 pontos javaslatra, és "elkezd valami kibontakozni, közeledik a budapesti békecsúcs"

- fogalmazott.

Az ukrán korrupciós botrányról szólva jelezte, két dolgot tudtunk meg az ukrán háborús maffia működéséről. Az egyik, hogy nagy összegek tűnnek el, és nem oda jutnak, ahova az európaiak meg az amerikaiak küldték. A másik viszont, hogy Európának - miközben önti a pénzt Ukrajnába -, nincs olyan ellenőrzési rendszere, mechanizmusa, amellyel nyomon követhetné, hogy hova kerülnek a pénzek.

Hozzátette: normális esetben, ha pénzt adok, akkor rögzítem az erről szóló megállapodásban, hogy milyen csatornákon keresztül, hova fog eljutni az összeg, és nekem mint adományozónak, mely pontokon van módom ellenőrizni, hogy valóban a megegyezés szerint költötték-e el. De "úgy látszik, hogy ilyen mechanizmus nincs, sőt nem is akarjuk, hogy legyen" - mondta.