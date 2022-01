Megosztás itt:

A Gazdasági Versenyhivatal tavaly októberben jelentette be, hogy a teljes hazai műtrágya-piacot érintő összejátszást tártak fel, amivel a gazdákat is megkárosították. Az üzletemberre ezért 11 milliárd forintos bírságot róttak ki, de Bige azonnali jogvédelmet kért. A bíróság ezt végül nem is mérlegelte, indoklásuk szerint ugyanis nem volt elégséges a csatolt okirati bizonyíték.

