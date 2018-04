Megszedheti magát a Duna Aszfalt az M44-esen

A JOBBIK MAI KONGRESSZUSÁN A PÁRT ALAPSZABÁLYÁT MÓDOSÍTJÁK, KÉT HÉT MÚLVA PEDIG JÖN A TISZTÚJÍTÁS. A SZAVAZÁSSAL KÖZVETVE KIDERÜL, HOGY A TISZTÚJÍTÁSON SNEIDER TAMÁS ÉS GYÖNGYÖSI MÁRTON PÁROSA VAGY TOROCZKAI LÁSZLÓ ESÉLYESEBB-E. LEZÁRULT A KORMÁNYALAKÍTÁSI KONZULTÁCIÓ KÖZÖLTE A MINISZTERELNÖK SAJTÓFÕNÖKE. PALKOVICS LÁSZLÓT NEMZETI INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERNEK JAVASOLTA ORBÁN VIKTOR. A HONVÉDELMI TÁRCÁT BENKÕ TIBOR, AZ AGRÁRTÁRCÁT NAGY ISTVÁN VEZETHETI. SAJÁT KORMÁNYIRODÁT KAP ORBÁN VIKTOR, AMELYET SZEMÉLYESEN Õ IRÁNYÍT MAJD. ROGÁN ANTAL: A MINISZTERELNÖK ÍGY HATÉKONYABBAN TUDJA ELLENÕRIZNI AZ INTÉZKEDÉSEK ELÕKÉSZÍTÉSÉT ÉS VÉGREHAJTÁSÁT. SZÉL BERNADETT LESZ AZ LMP PARLAMENTI FRAKCIÓVEZETÕJE, JELENTETTE BE AZ ELLENZÉKI PÁRT. CSÁNYI SÁNDOR: ÁTLÁTHATÓAN MÛKÖDIK A TAO-RENDSZER. MEGÁLLAPODTAK A KÉT KOREA VEZETÕI A NUKLEÁRIS LESZERELÉSRÕL. A TÖRTÉNELMI TALÁLKOZÓN KIJELENTETTÉK: MÉG AZ IDÉN VÉGET AKARNAK VETNI A HÁBORÚNAK. NEM MOND LE TISZTSÉGÉRÕL VIORICA DANCILA ROMÁN MINISZTERELNÖK. MEGÉRKEZETT WASHINGTONBA ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR, KÖZÖS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT IS TARTOTT DONALD TRUMPPAL. FEHÉR HÁZ: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KÉSZ RENDEZNI A KERESKEDELMI VITÁIT EURÓPÁVAL. DONALD TRUMP: BÁTORÍTÓ VOLT A KÉT KOREA VEZETÕINEK TALÁLKOZÁSA. AZ AMERIKAI ELNÖK SZERINT FENN KELL TARTANI AZ ÉSZAK-KOREÁVAL SZEMBENI NYOMÁSGYAKORLÁST. IZRAELI MINISZTER: A KOREAI-FÉLSZIGET ATOMMENTESÍTÉSÉRE TETT ÍGÉRET MEGERÕSÍTI TRUMPOT IRÁNNAL SZEMBEN. IRÁN: WASHINGTON NEM MÉLTÓ RÁ, HOGY SZEREPET JÁTSSZON A KOREAI ENYHÜLÉSBEN. EGYRE TÖBB EMBERCSEMPÉSZ HASZNÁL JETSKIT A FÖLDKÖZI-TENGER NYUGATI RÉSZÉN DIE WELT. A SZAÚDI KOALÍCIÓ LÉGICSAPÁSOKAT MÉRT SZANAÁRA, MEGÖLT TÖBB LÁZADÓPARANCSNOKOT. IZRAELI HARCI GÉPEK A HAMÁSZ HADITENGERÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEIRE MÉRTEK LÉGICSAPÁSOKAT. JÉGGEL TELI KRÁTERT TALÁLT A MARSON AZ EXOMARS OROSZ-EURÓPAI ÛREXPEDÍCIÓ. ÖTEN MEGHALTAK ÉS TÍZEN MEGSEBESÜLTEK EGY ÖNGYILKOS MERÉNYLETBEN A DÉL-AFGANISZTÁNI HILMEND TARTOMÁNYBAN. TÛZ ÜTÖTT KI GYÕRBEN EGY TÁRSASHÁZ LAKÁSÁBAN, A LÉPCSÕHÁZ LAKÓIT KIMENEKÍTETTÉK A TÛZOLTÓK, KETTEN FÜSTMÉRGEZÉST SZENVEDTEK. A FERENCVÁROSI RENDÕRÖK TÖBB LAKÁSBAN IS KÁBÍTÓSZERGYANÚS ANYAGOKAT TALÁLTAK. FELFORDUL BUDAPEST KÖZLEKEDÉSE A MÁJUS 1-JEI NAGY FUTAM MIATT. A FORGALMI VÁLTOZÁSOK ELSÕSORBAN A LÁNCHIDAT, AZ ERZSÉBET HIDAT, A MÚZEUM KÖRUTAT, VALAMINT A BUDAI ÉS A PESTI ALSÓ RAKPART EGY-EGY SZAKASZÁT ÉRINTIK. VASÁRNAP JÁR MAJD 3-AS METRÓ KÕBÁNYA-KISPEST ÉS A LEHEL TÉR KÖZÖTT. ÉLETÉNEK 58. ÉVÉBEN ELHUNYT TÓTH ZOLTÁN JÁSZAI MARI-DÍJAS SZÍNMÛVÉSZ.