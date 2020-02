Megszavazták az autósok sarcolását is tartalmazó költségvetést Újpesten

Magyarországon továbbra sincs koronavírussal fertőzött beteg - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Minden parlamenti párt kész közösen fellépni a koronavírus magyarországi terjedése ellen, ha szükséges, akár jogszabályok gyorsított elfogadásával is - jelentették be kormánypárti és ellenzéki képviselők. Nincs hiány, folyamatos a szájmaszkok gyártása és szállítása a gyógyszertárakba - mondta a Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs szóvivője. Láng-Bognár Kinga úgy fogalmazott: egyöntetű orvosi vélemény szerint az egészséges embernek nem kell maszkot viselni. Egyelőre nincs szükség arra, hogy a koronavírus miatt bármilyen sport-, kulturális és egyéb, nagyobb tömegeket vonzó rendezvény megtartását korlátozzák Magyarországon - mondta Láng-Bognár Kinga. Továbbra is kapcsolatban áll a kormány, azokkal a külföldön tartózkodó magyarokkal, akik érintettek a koronavírusban, vagy fertőzött régiókban tartózkodnak - mondta a Külügyminisztérium államtitkára. Menczer Tamás jelezte, jelenleg Japán mellett három, Olaszországban pedig egy magyar személy tartózkodik vesztegzár alatt. A tenerifei szállodában pedig öt állampolgár van karanténban. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleményében arra kérte a koronavírus miatt az egyetemeket és a szakképző iskolákat, hogy ne szervezzenek tanulmányutakat, kirándulásokat Olaszországba. Péntekre és hétfőre rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskolában, mert mintegy 180 gyereknél calicivírus-fertőzésre utaló, hányással és hasmenéssel járó tünetek jelentkeztek - közölte a szabolcsihir.hu. Karácsony Gergely nem mutogathat automatikusan a miniszterelnökre, ha nem tudja teljesíteni a saját ígéreteit – jelentette ki Tarlós István az ATV-ben. A volt főpolgármester elmondta: 2010-ben a várost 251 milliárd forint adóssággal vette át, amiből 73 milliárd forint működési adósság volt, most működési adósság nélkül, 60 milliárd forint körüli felhalmozási adóssággal adta át. A kormány reagált a győri gyermekgyilkosság során kialakult problémákra- jelentette ki az igazságügyi miniszter a családjogi civil munkacsoporttal való egyeztetés során. Varga Judit emlékeztetett, tovább szigorítanák a gyermekvédelmi jelzőrendszert és a feltételes szabadlábra bocsátás feltételeit. Hozzátette: a kormány továbbra is zéró toleranciát sürget, és a bűnözők helyett az áldozatok védelmében kíván kiállni. A Kúria szerint devizaalapú kölcsönszerződés esetén tisztességtelen a folyósítási jutalék felszámítása, mert nem beazonosítható az ellenszolgáltatás. A kormány elsődleges stratégiai partnerként tekint az egyházakra Magyarországon és nemzetközi humanitárius programjaiban – mondta Azbej Tristan államtitkár. Jó ütemben halad a honvédelmi és haderőfejlesztési program végrehajtása - jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter Kecskeméten. Magyarország számára biztonságpolitikai, migrációs és gazdasági szempontból is fontos az EU nyugat-balkáni bővítése, az EU-nak pedig jól felfogott, pragmatikus érdeke a folyamat - jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium. A határok védelmében hozott magyar erőfeszítések elismerésére és anyagi támogatására szólította fel az Európai Uniót Hidvéghi Balázs fideszes képviselő Röszkén. Szlovákiában a koronavírus veszélyével összefüggésben péntektől az ország nemzetközi repülőterein egészségügyi ellenőrzésnek vetnek alá minden utast - közölte a kormány biztonsági tanácsa. Ausztriában ötre nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma. A fertőzés miatt a kancellár tartományi vezetőkkel, szakértőkkel egyeztetett. Újabb 14 fertőzöttet találtak a németországi Észak-Rajna-Vesztfáliában. A járásban már több százan vannak otthoni karanténban. Észak-Írországban is megjelent az új típusú koronavírus - közölte Michael McBride, a terület tisztiorvosa. WHO: „Döntő ponthoz” érkezett a COVID-19 koronavírus-járvány, és ezért a kórokozó terjedésének feltartóztatására irányuló erőfeszítések megkettőzésére lenne szükség a világ országai részéről. A tagállamok és a schengeni övezet társult országai továbbra is szokásos rendszer szerint ellenőrzik az unió külső határait, a vírus által érintett területekről be- vagy visszautazók fokozott vizsgálata mellett - közölte az Európai Bizottság szóvivője. A kínaiakkal és délkelet-ázsiaiakkal szembeni előítéletek elharapódzásától óvott Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi főbiztosa Genfben. Mike Pence amerikai alelnök koordinátort nevezett ki a Fehér Ház vírusellenes küzdelmének irányítására - jelentette be a Fehér Ház. Világszerte 2817 halottat követelt a koronavírus-járvány, és több mint 82 ezren fertőződtek meg. Betiltanák a vadon élő állatok, továbbá a kutyák és macskák húsának fogyasztását a dél-kínai Sencsenben a koronavírus-járvány hatására. Kiköthetett a mexikói Cozumel-szigeten az új típusú koronavírus miatt vesztegzár alá helyezett turistahajó mintegy 6000 emberrel a fedélzetén. A koszovói kormány március 15-től fokozatosan megszünteti a Szerbiából és Bosznia-Hercegovinából érkező árura kivetett százszázalékos büntetővámot - jelentette be Albin Kurti koszovói miniszterelnök. Dánia ismét fogad menedékkérőket az ENSZ menekültelosztási programjának keretében - közölte a koppenhágai bevándorlási hatóság. Horvátország csatlakozása a schengeni övezethez és a két ország közötti határvita rendezése is témája volt Borut Pahor szlovén és Zoran Milanovic horvát államfő találkozójának a szlovéniai, Krka folyó melletti Otocec-kastélyban. Elhalasztották a bizalmi szavazást az új kormányról Irakban, miután nem jelent meg kellő számú képviselő a bagdadi parlament mai ülésén - számolt be az iraki állami televízió. „Egy pontig eljutott” a rendezés, de továbbra is fennáll Törökország és Oroszország között az északnyugat-szíriai Idlíb tartomány légtérhasználatának problémája - mondta a török védelmi miniszter. Tengerbe zuhant a spanyol légierő akadémiájának egyik repülőgépe Spanyolország délkeleti részén, a pilóta életét vesztette. Három férfi és két nő életét vesztette egy tűzvészben, amely az északkelet-franciaországi Strasbourg egyik lakóépületében ütött ki. A tűzesetben heten megsérültek. Harmincötre nőtt az indiai állampolgársági törvény módosítása miatt Újdelhiben négy napja kirobbant súlyos zavargásokon életüket vesztő emberek száma - közölték állami kórházak szóvivői. Negyven illegális bevándorlót talált az észak-macedón rendőrség egy furgonban szerda este a fővárostól mintegy 90 kilométerre keletre - közölte a Vesti.mk szkopjei hírportál. Március 11-től április 2-ig csökkenti az Olaszországba közlekedő járatainak sűrűségét a Wizz Air. A koronavírus-fertőzés veszélye miatt elmaradt az A-Híd OSC Újbuda és a ZF-Eger szombatra kiírt összecsapása a férfi vízilabda ob I-ben. A koronavírus veszélye miatt májusra halasztják a női olimpiai vízilabda selejtezőtornát, amelyet jövő vasárnaptól rendeztek volna meg az olaszországi Triesztben. Babos Tímea és Kristina Mladenovic világbajnok kettőse búcsúzott az elődöntőben a 2,9 millió dollár (900 millió forint) összdíjazású dohai keménypályás női tenisztornán. Szilvássy Erik nyerte a kötöttfogásúak 97 kilogrammos kategóriájában kiírt válogatót a budapesti olimpiai kvalifikációs birkózóversenyre. Hollósy László lett a férfi röplabda NB I-ben címvédő Vegyész RC Kazincbarcika vezetőedzője. Az Újpest hazai pályán 5:2-re legyőzte a Dunaújvárost, ezzel 4:0-ra megnyerte párharcukat a jégkorong Erste Liga negyeddöntőjében.