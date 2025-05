Megsemmisülés fenyegeti a Kárpát-medence egyik leghíresebb sóbányáját + videó

Megosztás itt:

Rekord árvizeket okozott az éjszakai özönvízszerű esőzés Erdélyben, emiatt veszélybe került a Kárpát-medence egyik legnagyobb és leghíresebb sóbányája, a parajdi bánya. Bíró Barna Botond, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség politikusa, a Hargita megyei tanács elnöke a közösségi oldalán közzétett videóban drámai állapotokról számolt be. Szavai szerint a keddi napon a Korond patak annyira megduzzadt, hogy az általa szállított hordalék felsértette azt a geofóliát, amely a parajdi sóbányát védte meg attól, hogy a patak vize befolyjon.

,,Az elmúlt harminc évben nem tapasztalt vízmennyiség ezért a nap során teljesen elönti a parajdi sóbányát. A katasztrófa elkerülhetetlen, mert ekkora vízmennyiséggel szemben mindenki tehetetlen" – hangsúlyozta az RMDSZ politikusa. Ezzel együtt felszólította a hatóságokat és a bányavállalatot, hogy bármi történik, bármennyibe is kerüljön, hozzák helyre a károkat.

Ezt Bíró Barna Botond egyfelől a turizmussal indokolta, másfelől a sótermelés korábbi szintjének helyreállítását is kérte. A politikus ugyanakkor azt is világossá tette, csak akkor lehet látni a helyreállítás lehetőségeit, ha sikerül pontosan felmérni, mekkora kár keletkezett a sóbányában.

Az Index arra emlékeztet, hogy a sóbányába április 18. óta jut be a Korond-patak vize, ezért nem sokkal később, május 6-án biztonsági okból lezárták.

Parajdon május 8-án helyi szintű veszélyhelyzetet hirdettek, melyet pénteken újabb 15 napra, június 6-áig meghosszabbítottak a bányába betörő víz miatt.

A Hargita megyei önkormányzat május 13-án 400 ezer lejes (32 millió forint) gyorssegélyt szavazott meg a község számára a sóbányát veszélyeztető vízbetörés megfékezésére.

A parajdi sóbányát tavaly májusban is be kellett zárni hasonló okokból. Pár nappal a csíksomlyói búcsú előtt záratta be a gazdasági és turisztikai minisztérium, miután a létesítménybe beszivárgott a Korond-patak vize, amely a sós medertalajt kimosva tört utat magának. A bánya turisztikai részlegének bezárását biztonsági okokból rendelték el. A Hargita megyei bányát 2022-ben is be kellett zárni néhány napra, miután talajvíz szivárgott a régi tárnákba, aminek hatására megnőtt a látogatható csarnokok levegőjének nedvességtartalma. Előző évben a nyári idényben szembesültek hasonló problémával, amelynek orvoslása két hónap kiesést eredményezett.

A legnehezebb pillanatokon mennek át most Parajdon. Ha soha nem látott mértékű is a kihívás, együtt meg fogjuk oldani! Posted by Bíró Barna Botond on Tuesday, May 27, 2025

Forrás: Mandiner

Fotó: shutterstock.com

Videó: Bíró Barna Botond/Facebook