Mégsem Orbán Viktor volt a célpont

REGGELI JÁRAT KEDDEN IS MÁR 5 ÓRA 50 PERCTÕL. A MÛSORVEZETÕ FARKAS KRISZTINA. FÕBB TÉMÁINK: 6.30 - VÉGET VETNE A FIDESZES MIGRÁNSBIZNISZNEK A JOBBIK VENDÉG: JAKAB PÉTER SZÓVIVÕ, JOBBIK. 6.40 - JOGERÕS ÍTÉLET A SZIGETSZENTMIKLÓSI GYERMEKMOLESZTÁLÁSI ÜGYBEN - VENDÉG: SZABÓ FERENC FÕÜGYÉSZ, PEST MEGYEI FÕÜGYÉSZSÉG. HORTI 7.40 - SZÖGRE AKASZTJA A STOPLIST - VENDÉG: KABÁT PÉTER LABDARÚGÓ. 8.30 A PERONON: SZANYI TIBOR, AZ MSZP EP-KÉPVISELÕJE. PONTRÓL PONTRA CÁFOLTA A NEMZETI KONZULTÁCIÓ ÁLLÍTÁSAIT EGY BRIT NAPILAPNAK SOROS GYÖRGY. SOROS AZT MONDTA: EDDIG TARTÓZKODOTT ATTÓL, HOGY NYILVÁNOSAN KOMMENTÁLJA ORBÁN KAMPÁNYÁT, DE MOST FÉLTI A CIVIL SZERVEZETEI BIZTONSÁGÁT. SOROS: A MAGYAR KORMÁNY SZÁNDÉKOSAN FÉLREMAGYARÁZZA A NÉZETEIMET, A KÉRDÕÍV CSÚSZTATÁSOKAT ÉS HAZUGSÁGOKAT TARTALMAZ. FIDESZ: SOROS FRONTÁLIS TÁMADÁST INDÍTOTT MAGYARORSZÁG ELLEN. A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ TELEFONOS KAMPÁNYT INDÍT A "NE SZAVAZHASSON, AKI SOHA NEM ÉLT ITT" AKCIÓHOZ. BUDAPESTRE ÉRKEZNEK MA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELLENÕREI, HOGY AZ UNIÓS PÉNZEK ÚTJÁT VIZSGÁLJÁK PORTFOLIO.HU. ROSZATOM: TÖBB MINT NEGYVEN SZÁZALÉK LEHET A MAGYAR BESZÁLLÍTÓI ARÁNY A PAKS II.-BEN. SAJÁT ÉTTERMÉBEN DOLGOZTATOTT INGYEN DIÁKOKAT SZILHALOM FIDESZES POLGÁRMESTERE - MAGYAR NEMZET. A LAP SZERINT A POLGÁRMESTER ÁLTAL ALAPÍTOTT ISKOLA TANULÓI OLYKOR EBÉDSZÜNET NÉLKÜL ROBOTOLTAK NÁLA. IRÁNYTÛ INTÉZET: A VÁLASZTÓK TÖBBSÉGE SZERINT A VÁLASZTÁSOKIG FOLYTATÓDIK AZ MSZP VÁLSÁGA. CSAK 2017 ELSÕ FÉLÉVÉBEN TÖBB MINT 800 EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓ VÁNDOROLT EL KÜLFÖLDRE - VILÁGGAZDASÁG. SZERDÁTÓL 8 FORINTTAL CSÖKKEN A BENZIN, ÉS 4 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRA. POZITÍVRA JAVÍTOTTA NÉGY MAGYAR BANK OSZTÁLYZATI KILÁTÁSAIT A FITCH. KUDARCBA FULLADTAK A NÉMET KORMÁNYKOALÍCIÓS EGYEZTETÉSEK A CDU-CSU, A LIBERÁLIS FDP ÉS A ZÖLDEK KÖZÖTT. A NÉMET ÁLLAMFÕ A KORMÁNYALAKÍTÁS FOLYTATÁSÁT SÜRGETI. MARTIN SCHULZ: A NÉMET SZOCIÁLDEMOKRATÁK NEM TARTANAK AZ ELÕREHOZOTT VÁLASZTÁSOKTÓL. EURÓPAI BIZOTTSÁG: BIZTOS SIKERÜL MEGÕRIZNI A STABILITÁST NÉMETORSZÁGBAN. HATALMAS ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS VOLT HÉTFÕ HAJNALBAN A CSENDES-ÓCEÁNON, ÚJ-KALEDÓNIÁNÁL ÉS VANUATUNÁL, CUNAMIRIADÓT RENDELTEK EL. KORRUPCIÓS VÁDAK MIATT KIRÚGTA A DROGELLENES HATÓSÁG VEZETÕJÉT A FÜLÖP-SZIGETEKI ELNÖK. NAGY MENNYISÉGÛ HASIST FOGLALTAK LE A LITVÁN FÕVÁROSBAN A HATÓSÁGOK. TEGNAP A VÁRAKOZÁSOKKAL ELLENTÉTBEN TELEVÍZIÓS BESZÉDÉBEN AZ ELNÖK NEM JELENTETTE BE A LEMONDÁSÁT. A ZIMBABWEI KORMÁNYPÁRT HÉTVÉGI RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN HIVATALOSAN IS ELMOZDÍTOTTA MUGABÉT PÁRTELNÖKI TISZTSÉGÉBÕL. ALKOTMÁNYELLENESNEK MINÕSÍTETTE A SZEPTEMBERI KURD FÜGGETLENSÉGI NÉPSZAVAZÁST HÉTFÕN AZ IRAKI LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG. 83 ÉVES KORÁBAN MEGHALT CHARLES MANSON HÍRHEDT AMERIKAI SOROZATGYILKOS. ISMÉT TÖBB MINT SZÁZ KORÁBBI TANÁR ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT TÖRÖKORSZÁGBAN. SZÍRIÁRÓL TÁRGYALT A TÖRÖK, AZ OROSZ ÉS AZ IRÁNI KÜLÜGYMINISZTER ANTALYÁBAN. AMERIKAI ROMBOLÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY JAPÁN VONTATÓHAJÓ JAPÁN PARTJAINÁL, AZ ÜGYBEN VIZSGÁLAT INDULT. LEGKEVESEBB 15-EN ÉLETÜKET VESZTETTÉK EGY SEGÉLYOSZTÁS KÖZBEN KIALAKULT LÖKDÖSÕDÉSBEN, MAROKKÓBAN. KIGYULLADT EGY HÁZ TÁPIÓSZELÉN, A RENDÕRÖK KIMENEKÍTETTÉK A BENTLAKÓ CSALÁDOT. VÁDEMELÉST JAVASOL A RENDÕRSÉG EGY 14 ÉVVEL EZELÕTTI GYÕRI EMBERÖLÉS GYANÚSÍTOTTJÁVAL SZEMBEN. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ A 7-ES FÕÚTON, A RIGYÁCI ELÁGAZÓ KÖZELÉBEN, EGY EMBER MEGHALT. 47 HATÁRSÉRTÕT TARTÓZTATTAK FÖL PÉNTEKTÕL VASÁRNAPIG AZ ORSZÁG TERÜLETÉN A RENDÕRÖK. HALOTT CSECSEMÕT TALÁLTAK EGY NYÍREGYHÁZI TÁRSASHÁZ ELÕTT LÉVÕ KONTÉNER MELLETT.