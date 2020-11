Megsarcolná a budavári lakókat az I. kerület önkormányzata

A helyzet nehéz, de le a kalappal az ápolónők, az orvosok, az egészségügyi személyzet és az iskolákban dolgozók előtt is, mert állják a sarat - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon közzétett videójában. Orbán Viktor ismertette: covidos betegek ellátására alkalmas szabad kórházi ágyból 13 049, intenzív ágyból pedig 1634 van. Jelenleg 582-en vannak lélegeztetőgépen, intenzív ágyon, ennek háromszorosa még rendelkezésre áll. 6495 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 147 961-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 93 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 3190-re emelkedett, 34 010-en meggyógyultak. A magyar egészségügyi rendszer felkészült, hogy a jelenleginél lényegesen nagyobb betegszám esetén is képes legyen mindenkinek ellátást biztosítani - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A szabályok betartásával csökkenthető az egészségügyi ellátórendszer leterheltsége – hangsúlyozta Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs tájékoztatóján. A kormánynak minden élet számít, míg a Jobbiknak semmi sem drága - így reagált a miniszterelnök a parlamentben Jakab Péter azonnali kérdésére, aki további járványellenes intézkedéseket követelt. Semmilyen következménye nincs a baloldalon az álhírterjesztésnek – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára a parlamentben. Az ellenzék politikai célból valótlanságokat terjeszt a parlamentben is és hergeli az embereket - jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Magyarország élőben extra című műsorunkban. Ha a baloldalon múlik, már jóval súlyosabb lenne a járványhelyzet - reagálta a Fidesz Barkóczi Balázsnak, a Demokratikus Koalíció szóvivőjének hétfői kijelentéseire. Az ellenzék legkésőbb 2021. október 23-án, az előválasztások lebonyolítása után megnevezi közös miniszterelnök-jelöltjét és a 106 közös egyéni képviselőjelöltjét - olvasható a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd közös közleményében. A Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportja szerint megszorító intézkedésekkel készül 2021-re Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. Lassan 20 éve falaznak a szocialista pártban Lackner Csabának, aki már kezdő önkormányzati képviselőként is tisztességtelenül viselkedett - írja a Magyar Nemzet, amely újabb kispesti hangfelvételeket tett közzé. A szolgáltatóknál kell igényelni a digitális oktatásban részt vevő diákoknak és tanároknak járó 30 napos ingyenes internet-szolgáltatást - közölte Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kossuth Rádióban. Adathasználat nélkül elérhetőek november 16-ától az információhoz jutást segítő legfontosabb központi információs, oktatási honlapok, álláskereső portálok, az iparkamarai honlapok a Vodafone ügyfeleinek. Újraindult a magyar gazdaság, és az előző negyedévi mélyponthoz képest 11,3 százalékos növekedést ért el a harmadik negyedévben - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban. Iskolák felújítására ötmilliárd, iskolai tornatermek, tornaszobák fejlesztésére két és fél milliárd forintot fordít a kormány a Magyar falu programon keresztül - közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Jelentősen nő az üldözött keresztények száma világszerte, segélykiáltásukat meg kell hallania a nemzetközi közösségnek - hangsúlyozta az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár. A keresztényekkel szembeni agressziónak megálljt kell parancsolni Európában és az egész világon - hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookra feltöltött videójában. Magyarország soha nem Európa ellen, hanem éppen Európáért és gyermekeink, unokáink európai jövőjéért küzdött és küzd - írta Varga Judit igazságügyi miniszter Facebook-oldalán. Levélben tájékoztatta Orbán Viktor miniszterelnök a német kancellárt, az Európai Bizottság elnökét és az Európai Tanács elnökét arról, hogy a magyar kormány megvétózza az EU hétéves költségvetésével és a helyreállítási alappal kapcsolatos jogalkotást. Az uniós források kapcsán Lengyelország nyitott konstruktív, az uniós alapszerződéssel összhangban lévő megoldásokra - közölte a lengyel kormányszóvivő, miután Varsó megvétózta az EU költségvetéséről és a helyreállítási alapról szóló határozatot. A júliusi uniós csúcstalálkozón elért kompromisszumot és az Európai Unió alapszerződését is sértené, ha jogállamisági feltételekhez kötnék az uniós pénzeszközök kifizetését - hangsúlyozta a lengyel miniszterelnöki hivatal vezetője. Összesen 1275 migráns érkezett a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetekre a hétvégén - közölte a spanyol parti őrség. Koronavírussal fertőződött meg Böjte Csaba ferences szerzetes, az Erdélyben árvaházhálózatot működtető dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője - közölte közösségi oldalán maga a szerzetes. A világon 54,3 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,3 millió, a gyógyultaké pedig 34,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az Európai Bizottság egy újabb, potenciálisan hatékony oltóanyag lehetséges vásárlását biztosító szerződést hagyott jóvá a CureVac német gyógyszervállalattal - jelentette be a brüsszeli testület elnöke. A szerződés 450 millió adag oltóanyagra vonatkozik. A Moderna amerikai gyógyszergyár bejelentette, hogy az első eredmények szerint az új koronavírus elleni kísérleti védőoltása 94,5 százalékban bizonyult hatékonynak a széles körű kísérletek során. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint nem kizárt, hogy még karácsony előtt megkezdődhet Nagy-Britanniában a koronavírus elleni oltóanyag forgalmazása. A Covid-19 elleni orosz vakcinával kapcsolatos együttműködés lehetőségeiről tárgyalt telefonon egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő. A hétvégén sem lassult számottevően a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, hétfőre is csaknem tízezer új fertőzöttet jegyeztek fel egy nap alatt, az aktív betegek száma pedig meghaladta a 290 ezret. Szlovéniában két hétre leállt a közösségi közlekedés, valamint bezárt minden üzlet az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a bankok és a posták kivételével. Egyelőre nem szigorítják tovább a koronavírus-járvány második hulláma miatt a hónap elején bevezetett korlátozásokat Németországban - jelentették be Berlinben. A szigorú korlátozások ellenére Olaszországban nőtt a teszteken szűrt fertőzöttek aránya. A naponta feltárt új esetek száma és a pozitív tesztek arányának csökkenése arra utal, hogy Franciaország túl van a koronavírus-járvány tetőzésén - jelentette ki Olivier Véran egészségügyi miniszter. Tovább lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Spanyolországban, a százezer lakosra vetített esetszám 470-re csökkent a pénteki 498-ról. Iránban 13 053 új koronavírus-fertőzöttet, illetve 486 halálesetet regisztráltak az elmúlt 24 órában, a kormány szigorúbb korlátozásokat tervez bevezetni a járvány megfékezésére. Az Egyesült Államokban vasárnap estére meghaladta a 11 milliót a diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház összesítése szerint. Több tagállamban újabb szigorító intézkedéseket jelentettek be. Két hétre leállhat a világ egyik legnagyobb orvosi és gumikesztyűgyára, a Top Glove Malajziában, mert 13 ezer munkása karanténba kerülhet 200, bizonyítottan koronavírussal fertőzött dolgozó miatt - adta hírül a dpa német hírügynökség. Uniós vezetők gratuláltak a moldovai elnökválasztások második fordulóját megnyerő Maia Sandu Európa-barát ellenzéki politikusnak és volt kormányfőnek. A választások akkor érnek véget, ha a másik fél elismeri a vereségét, vagy ha kihirdetik a hivatalos eredményt, minden más előtte politika - mondta Janez Jansa szlovén kormányfő a parlamentben az amerikai választásokkal kapcsolatban. Több mint 700 embert vettek őrizetbe a vasárnapi ellenzéki tüntetés után Fehéroroszországban - közölték az ottani hatóságok. Nikol Pasinján örmény miniszterelnök a jereváni parlamentben bejelentette, hogy leváltotta Zorab Mnacakanján külügyminisztert. A Franciaországban ismét kiadott, Mohamed prófétáról készült karikatúrák ellen tüntető keményvonalas iszlamisták csaptak össze rendőrökkel a pakisztáni főváros, Iszlámábád közelében. Romániában előzetes letartóztatásba helyeztek egy afgán embercsempészt, aki megkéselte honfitársát, mert az illető nem akart Magyarországra úszni a Fekete-Körösben - közölte az Agerpres hírügynökség az ügyészség közlésére hivatkozva. Irakban kivégeztek huszonegy, terrorizmus miatt elítélt férfit. A hétvégén 901 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök, mert megszegték a közterületen, illetve nyilvános helyen előírt maszkviselési szabályokat, amelyeket az önkormányzatok határoztak meg - mondta Kiss Róbert alezredes. Fél évszázados rejtett hibákat találtak a Nyugati pályaudvar tetőszerkezetének felújításakor, emiatt a csarnok átadása decemberről várhatóan jövő nyár végére csúszik - közölte a MÁV. Szoboszlai Dominik kikerült a magyar labdarúgó-válogatott keretéből a szerdai, Törökország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt. Az A-Híd VasasPlaket férfi vízilabdacsapata úgy döntött, hogy a koronavírus-járvány miatt nem vállalja az Eurokupa-szereplést. Háfra Noémi és Schatzl Nadine jövő nyáron távozik a Ferencváros női kézilabdacsapatától, és a Győri Audi ETO KC-hoz igazol.