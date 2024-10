Megsarcolja a helyi autótulajdonosokat Niedermüller

Az állami kórházaknál a CT- és MR-gépcsere programban török- és kínai beszállítók is jelentkezni fognak

Augusztustól visszamenőleg havi 12,5 milliárdos pluszforráshoz is juthat az ágazat, az összeg novembertől automatikusan be is épül a havi finanszírozásba – jelentette be Takács Péter államtitkár.