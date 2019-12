Megrongálták a Mi Hazánk Mozgalom által állított keresztet a Nyugati téren

Minden ünnep ajándék, amely túl van a politika horizontján - mondta el a miniszterelnök a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Orbán Viktor hangsúlyozta: ilyenkor a csatazaj helyett elcsendesedés, feleselés helyett elfogadás és szeretet, fecsegés helyett elmélyülés, profán helyett szent van. Ünnepi kampányszünetet tart a Fidesz jelöltje Győrben. Dézsi Csaba András a munkatársait is kérte, legyenek a családjukkal. A jelölt elmondta: csak januárban folytatják a kampányt. Dézsi hozzátette: a karácsony körüli időszakban az a szerencsés, ha az emberek magukkal és a családjukkal foglalkoznak, és ezt nem akarjuk megzavarni. Karácsonyi agitációra buzdít a Momentum elnöke. Fekete-Győr András karácsonyi tippek családlátogatáshoz címmel tett ki videót közösségi oldalán. Ebben a pártelnök arra kéri, a támogatót, hogy hazamenve a bizonytalan és fideszes szavazóknál érjék el, hogy 2020-ban a Momentumra voksoljanak. Mintegy 300 millió forintból korszerű látogatóközpont, rendezvénytér épült, valamint megújult az üdülőterület úthálózata Csongrádon, a Körös-torokban - tájékoztat Bedő Tamás (független) polgármester. Az Országos Kereskedelmi Szövetség várakozása szerint decemberben a teljes hazai kiskereskedelmi forgalom túllépheti az 1200 milliárd forintot, a szervezet 5 százalék körüli növekedésre számít az előző év azonos hónapjához képest. Csaknem 260 millió forintos beruházással két óvodát újítottak fel és bővítettek az elmúlt hónapokban Nagykanizsán. Levélben mondott köszönetet Orbán Viktor miniszterelnöknek Márk metropolita, az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéjének kormányzó főpásztora azért a támogatásért, amelyben a magyar kormány az egyházmegyét részesítette. Szégyen, hogy egy olasz iskolában betiltották a karácsonyi szentmisét - közölte a bevándorlásellenes Liga párt vezetője. Matteo Salvini kiemelte: Olaszország mélyen keresztény, és annak is kell maradnia; büszkének a gyökereire, a történelmére. Kritikus a migrációs helyzet a Nyugat-Balkánon, és a tél beálltával egyre inkább romlik - mondta Horst Seehofer német szövetségi belügyminiszter. Helyben kell segíteni a rászoruló menekülteknek – mondta Gerd Müller, a német szövetségi kormány minisztere elutasítva az ellenzéki Zöldek azon javaslatát, hogy Németország fogadjon be Görögországban tartózkodó több ezer kiskorú menedékkérőt. Tizenegy afgán menekültet szabadított ki a német rendőrség egy hűtőkamionból Passau mellett. Nincs alternatívája a török katonai segítségnek - jelentette ki Fájez esz-Szarrádzs, a nemzetközileg elismert líbiai egységkormány miniszterelnöke egy interjúban. A Kercsi-szoros két partját összekötő Krími híd vasútpályájának felavatása Ukrajna önállóságának és területi egységének újabb megsértését jelenti - közölte az EU külügyi szolgálata. Idő előtt feltételesen szabadlábra helyezték Észtországban az Oroszországnak kémkedő, hazaárulás miatt elítélt Herman Simmet - erősítette meg az ügyben illetékes tartui bíróság. Azonnali hatállyal lemondott a Boeing vezérigazgatói pozíciójáról Dennis Muilenburg. Az Egyesült Államok felújítani készül Pakisztán részvételét abban a katonai képzési programban, amelyet a két éve befagyasztott biztonsági támogatás részeként függesztett fel - jelentette be egy amerikai külügyi szóvivő Irán kész írásba adni, hogy nem folytat nukleáris fegyverkezési programot, atomenergetikai projektjei pedig békés célokat szolgálnak - jelentette ki Ali Akbar Szálehi, az Iráni Atomenergia-ügynökség vezetője. A venezuelai hatóságok hat embert tartóztattak le, köztük egy szökevény katonát, akit egy katonai helyőrség elleni támadás legfőbb felelősének tartanak. Bohózatnak nevezte és bírálta a szaúdi bíróság ítéletét a Dzsamál Hasogdzsi újságíró ügyének kivizsgálásával megbízott ENSZ-jelentéstevő. Agnes Callamard leszögezte: a bűncselekmény értelmi szerzői szabadon távozhattak, sőt alig érintette őket a nyomozás. 25-en meghaltak, amikor szakadékba zuhant egy busz Indonézia legnagyobb szigetén, Szumátrán. Karácsony alkalmából a katolikus, a református és az evangélikus egyház magyarországi vezetői Budapesten és Esztergomban tartanak ünnepi szentmisét, istentiszteletet. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek ma a budapesti Szent István-bazilikában mutatja be az éjféli szentmisét. Decemberben átlagosan kétnaponta meghal valaki lakástűzben, és minden nap füstmérgezést szenved egy ember a kigyulladt harminc lakás egyikében - írta a Magyar Hírlap az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra hivatkozva. Rövidebb ideig jár a balatoni komp Szántód és Tihany között december 24-én és december 31-én, valamint január 1-én - közölte a Balatoni Hajózási Zrt. A bíróság letartóztatásba helyezte azt a 25 éves szír férfit, aki kirabolt egy nőt a fővárosi Andrássy úton. Női vízilabda világliga: Görögország - Magyarország 5:9 Jégkorong Erste Liga: Hokiklub Budapest - FTC-Telekom 2:4 Merim Mehmedovic lett az Uni Győr MÉLY-ÚT élvonalbeli női kosárlabdacsapatának vezetőedzője.