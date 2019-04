Megreformálnák a tanári pályaalkalmasságit

Újabb tízezrek fognak elindulni az Európai Unió felé, ahogy az időjárás egyre javul, de Brüsszel nem tesz semmit a helyzet megoldásáért - mondta Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet elemzője az M1-en. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője kezdeményezi, hogy töröljék el a zuglói parkolási díjakat addig, amíg a rendszer ráfizetésesen működik és egy „új, alkalmas polgármester” nem rendezi a helyzetet a kerületben. Kocsis Máté a Kossuth Rádióban arról is beszámolt, hogy a kormánypártok szombatig több mint félmillió támogató aláírást gyűjtöttek össze Orbán Viktor hétpontos programjához a bevándorlás megállítására. Az európai parlamenti választás nem arról szól, hogy kinek hány mandátuma lesz, hanem arról, hogy Európában béke vagy háborúskodás lesz - mondta Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke a párt európai parlamenti kampánynyitóján. Ötpontos, fiatalokat segítő európai uniós programot hirdetett Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője. A DK az európai egyesült államokban hisz. Egy közös Európában nem vereségre vagyunk ítélve, hanem a közös sikerek aktív partnerei és nyertesei leszünk - mondta Gyurcsány Ferenc. Dobrev Klára, a DK EP-listavezetője azt mondta, egy olyan Európáról álmodik, ahol mindenki jólétben él, ahol nincsenek másodrendű állampolgárok és amely képes megvédeni a polgárait a külső veszélyektől, de attól is, ha a saját kormányuk diktatúrát épít. Beismerte Mirkóczki Ádám, a Jobbik kommunikációs igazgatója, hogy korábban ő is tett antiszemita vagy rasszista megjegyzéseket zártkörű beszélgetéseken - írja az Origo. Az antiszemitizmus egy politikai fegyver, amit a baloldal arra forgat, amerre szeretne - jelentette ki Scmidt Mária a Bayer Show-ban. A Terror Háza főigazgatója emlékeztetett: a Jobbik bármilyen megnyilvánulása maga volt az antiszemitizmus, de amióta kitalálták, hogy össze akarnak fogni velük, megváltozott a véleményük. A világtörténelem egyik legértelmetlenebb és legbrutálisabb pusztításának nevezte a holokausztot Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján. Jelenlegi formájában nem tölti be valódi szerepét a pedagógusok pályaalkalmassági vizsgálata, ezért a szakma szeretné, hogy a képzés későbbi szakaszába építsenek be még egy szűrőt - írja a Magyar Nemzet. Több, mint öt százalékkal, vagyis csaknem 18 milliárd forinttal juthat több a magyar haltermelőknek a következő hétéves uniós költségvetési ciklusban - mondta a halászati szakmaközi szervezet elnöke. Mintegy tíz százalékkal emelkedhetnek a halászatra fordítható európai uniós források - jelentette ki Erdős Norbert fideszes európai parlamenti képviselő. Aleksandar Vucic, Szerbia elnöke munkavacsorán fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt a szerb és a magyar kormány ötödik csúcstalálkozójának előestéjén, amelyet ezúttal a Vajdaságban, Szabadkán rendeznek meg. A Fideszt egyik legsikeresebb tagpártjának tartja a középjobb és jobboldali pártokat tömörítő Nemzetközi Demokrata Unió egymást követő három kétharmados választási győzelméért - nyilatkozta Novák Katalin Chiléből. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára elmondta: a demokrata unió szövetségesként tekint a magyar kormánypártra, mivel a számukra is olyan fontos értékeket képviseli, mint a demokrácia, a vallásszabadság, és a kereszténység védelme. Németország további hat hónapra, novemberig meghosszabbítja az ideiglenesen visszaállított ellenőrzést az Ausztriával közös határszakaszán. Bocsánatot kért Aleksandar Vucic szerb államfő a Szerbiában élő magyaroktól az előző napi ellenzéki tüntetésen elhangzott gyűlöletbeszéd miatt. Hiába várta Petro Porosenko vasárnap ellenfelét, Volodimir Zelenszkij elnökjelöltet a kijevi Olimpiai Stadionban, utóbbi nem jelent meg a kettejük közti nyilvános vitára. Nagyobb figyelmet kell fordítania Németországban a szövetségi alkotmányvédelmi hivatalnak a szélsőjobboldali szerveződésekre - mondta Thomas Haldenwang, a nemzetbiztonsági szolgálat vezetője. Tíz nap után kiköthet Máltán a Sea Eye nemzetközi civil szervezet által működtetett hajó, fedélzetén 62 menekülttel. A máltai kormány közlése szerint a kimentett migránsok nem maradhatnak az országban. A horvát kormány 2,9 százalékról 2,5 százalékra rontotta az ország idei gazdasági növekedésével kapcsolatos előrejelzését. Néhány ezernyi szavazatkülönbség döntött a finnországi választásokon, az élen az ellenzéki, baloldali finn Szociáldemokrata Párt végzett, míg szorosan a nyomában, a második helyre a nacionalista Finnek jutottak - közölte a finn igazságügyi minisztérium. Az algériai voksolásokat felügyelő bírák közölték, hogy az elégedetlenségi mozgalom támogatásának jeleként bojkottálják a július 4-ére kitűzött elnökválasztás előkészítését. Irán a nemzetközi közösség állásfoglalását várja arról, hogy az Egyesült Államok terrorszervezetté nyilvánította a Forradalmi Gárdát - közölte Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter. Fájez esz-Szarrádzs líbiai miniszterelnök tagadja, hogy terroristák harcolnak az oldalukon a Tripoliért vívott csatában a Halífa Haftar tábornok vezette Líbiai Nemzeti Hadsereggel szemben. Legalább 121 halottja és 561 sebesültje van eddig a Tripoliért vívott harcoknak - közölte az Egészségügyi Világszervezet. Szudánban az átmeneti katonai tanács engedményeket helyezett kilátásba az ellenzéki pártoknak és aktivista csoportoknak, azt ígérve, hogy a polgári kormány megteremtése érdekében átalakítják a kabinetet. Eszmecserét folytatott az Egyesült Államok szudáni ügyvivője és a kartúmi átmeneti katonai tanács helyettes vezetője a szudáni biztonsági helyzetről. Ezrek tüntettek a szigorú ausztrál bevándorlási politika ellen a szigetország több városában. Egy ember meghalt, amikor Melbourne egyik szórakozóhelye előtt egy autóból rálőttek a tömegre, az áldozaton kívül egy vendég szenvedett súlyos sérüléseket. Öt tonna folyékony metamfetamint foglaltak le mexikói katonák egy titkos droglaboratóriumban Sinaloa szövetségi tagállamban - közölte a mexikói hadsereg. Az óceánok és tengerek hatékonyabb védelmére szólította fel a nemzetközi közösséget a Seychelle-szigetek elnöke, Danny Faure, aki egy tengeralattjárón mondta el beszédét. A rendőrség 47 embert állított elő egy V. kerületi szórakozóhelyről kábítószer-birtoklás gyanúja miatt - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Harmincmillió forint értékű drogot foglaltak le a rendőrök Budapesten. A két férfinél a lakásban és a mélygarázsban ötféle kábítószert és sok pénzt találtak csütörtökön. Kilenc engedély nélkül átalakított autó forgalmi engedélyét vonták be a rendőrök egy újpesti illegális gyorsulási verseny helyszínén. Hosszú Katinka újabb két számban nyert a stockholmi nemzetközi úszóversenyen, így már öt éremnél, közte négy aranynál jár. A magyar férfi kézilabda-válogatott 23:23-as döntetlent játszott Oroszországgal az Európa-bajnoki selejtezősorozat negyedik fordulójában. A negyedik helyen végzett a házigazda Sopron Basket a női kosárlabda Euroligában. A 17. helyen végzett a Barta Luca, Regős Gergely páros vegyesváltóban az öttusázók idei második világkupa-versenyén, Szófiában. Az éllovas ZTE otthon 1:0-ra legyőzte a Kazincbarcikát a labdarúgó NB II 32. fordulójában.