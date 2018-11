Megreformálnák a sürgősségi osztályokat

2018. NOVEMBER 19., HÉTFÕ TARLÓS ISTVÁN FÕPOLGÁRMESTER: KÖRÜLBELÜL EZERMILLIÁRDOT JELENT A FÕVÁROSNAK A KORMÁNYFÕVEL MEGKÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS. AZ MSZP SZERINT ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÉS TARLÓS ISTVÁN FÕPOLGÁRMESTER BUDAPEST KIFOSZTÁSÁRÓL IRT ALÁ SZÁNDÉKNYILATKOZATOT. LMP: BUDAPESTET VÉGÉRVÉNYESEN GYÁMSÁG ALÁ HELYEZTE ORBÁN VIKTOR ÉS TARLÓS ISTVÁN. FIDESZ: A BALOLDAL CSAK KIFOSZTOTTA BUDAPESTET. PÁRBESZÉD: SZIJJÁRTÓ PÉTER ADJA BE LEMONDÁSÁT A GRUEVSZKI-ÜGY MIATT. NOVÁK KATALIN EMMI-ÁLLAMTITKÁR: A KORASZÜLÖTTEKET ÉS SZÜLEIKET SEGÍTÕ SZAKTERÜLETEK ÖSSZEFOGÁSÁVAL MÉG TÖBB KORASZÜLÖTT VÁLHAT EGÉSZSÉGES FELNÕTTÉ. KKM: MAGYAR KEZDEMÉNYEZÉSRE FOLYTATOTT A MAGYAR NAGYKÖVET MEGBESZÉLÉST PÉNTEKEN AZ UKRÁN KÜLÜGYMINISZTÉRIUMBAN, NINCS SZÓ BERENDELÉSRÕL. DEUTSCH TAMÁS: ÍRÁSBELI KÉRDÉSSEL FORDUL A FIDESZ ÉS A KDNP AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELNÖKÉHEZ A "MIGRÁNSKÁRTYÁKKAL" KAPCSOLATBAN. HOLLIK ISTVÁN: A MIGRÁNSKÁRTYÁK ÜGYÉBEN AZ ENSZ MENEKÜLTÜGYI FÕBIZTOSÁTÓL IS VÁLASZT VÁRNAK A KORMÁNYPÁRTOK. A KONZUM-OPUS CSOPORT A NEMZETKÖZI TÕKEPIACOT IS MEGCÉLOZZA VILÁGGAZDASÁG. A SÜRGÕSSÉGI OSZTÁLYOK TÖBBSÉGE NAPI MÛKÖDÉSI PROBLÉMÁKKAL KÜZD MAGYAR IDÕK. TÖRÖK VÉDELMI MINISZTER: LEHET, HOGY A TETTESEK KIVITTÉK TÖRÖKORSZÁGBÓL DZSAMÁL HASOGDZSI FELDARABOLT HOLTTESTÉT. MARKUS SÖDER BAJOR MINISZTERELNÖK MEGPÁLYÁZZA A CSU ELNÖKI TISZTSÉGÉT MTI. THERESA MAY: A VEZETÕVÁLTÁS SEM KÖNNYÍTENÉ MEG A BREXIT-TÁRGYALÁSOKAT. LEFÚJTÁK A SZERVEZÕK A TRANSZNEMÛEK FELVONULÁSÁT KIJEVBEN, MERT JOBBOLDALI ÉS VALLÁSI RADIKÁLISOK ELLENMEGMOZDULÁST SZERVEZTEK - MTI. SZAÚD-ARÁBIÁBA LÁTOGATOTT AZ IRAKI ELNÖK, AKI ELÕZÕ NAP SZAÚD-ARÁBIA REGIONÁLIS VETÉLYTÁRSÁNÁL, IRÁNBAN TETT LÁTOGATÁST. AFGÁN MÉDIA: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK AFGANISZTÁNI MEGBÍZOTTJA AZT REMÉLI, HOGY JÖVÕ ÁPRILISIG MEGKÖTIK A BÉKESZERZÕDÉST A TÁLIBOKKAL. ISMERETLEN FEGYVERESEK MEGGYILKOLTAK EGY MAGAS RANGÚ JEMENI BIZTONSÁGI TISZTSÉGVISELÕT ÁDENBEN. A HÚSZI LÁZADÓK LEÁLLÍTJÁK A SZAÚDI KOALÍCIÓ ELLENI RAKÉTATÁMADÁSAIKAT. OSDH: HARCOK ROBBANTAK KI AFRÍNBAN AZ ANKARA TÁMOGATTA LÁZADÓK KÖZÖTT. SZAKÉRTÕK: CSAK AZ AFRIKAIAK TUDJÁK FELEMELNI SAJÁT ORSZÁGAIKAT ÚGY, HOGY ABBÓL NE ÚJABB GYARMATOSÍTÁS KÖVETKEZZEN. 76-RA EMELKEDETT A KALIFORNIAI TÛZVÉSZ HALOTTAINAK SZÁMA, A HATÓSÁGOK 1300 EMBERT ELTÛNTKÉNT TARTANAK NYILVÁN. FOX TELEVÍZIÓ: DONALD TRUMP A SZAÚD-ARÁBIÁVAL FENNTARTANDÓ STRATÉGIAI VISZONY MELLETT ÉRVELT. AMERIKA-SZAKÉRTÕ: TRUMP ELNÖKSÉGE ALATT NEM VALÓSZÍNÛ, HOGY MEGSZÛNNÉNEK A KUBA ELLENI SZANKCIÓK. MENEDÉKET KÉR URUGUAYTÓL A KORRUPCIÓVAL GYANÚSÍTOTT VOLT PERUI ELNÖK. BOLGÁR HÍRÜGYNÖKSÉG: BULGÁRIA-SZERTE TÜNTETTEK A MAGAS ÜZEMANYAGÁRAK, A MEGÉLHETÉSI KÖLTSÉGEK NÖVEKEDÉSE ÉS A KORRUPCIÓ ELLEN. ÉRTÉKES FESTMÉNYT TALÁLTAK ELÁSVA ROMÁNIÁBAN, VÉLHETÕEN A ROTTERDAMI MÛCSARNOKBÓL ELLOPOTT PICASSO-KÉPET MTI. KATASZTRÓFAVÉDELEM: HOLTTESTET TALÁLTAK EGY CSALÁDI HÁZBAN A VAS MEGYEI KENYERIBEN. BÉCSBEN ELHUNYT PRINCZ GÁBOR SZOMBATON, A POSTABANK EGYKORI ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJA, 62 ÉVES VOLT. KIGYULLADT EGY 200 NM-ES ÉPÜLET TETÕSZERKEZETE A FÕVÁROS VI. KERÜLETÉBEN AZ ÉPÜLETBEN VOLTAK A DK KÖZPONTI IRODÁI, AMIK TELJESEN MEGSEMMISÜLTEK. OMSZ: A HÉT ELEJÉN ESÕ, HAVAS ESÕ, HAVAZÁS IS LEHET, A HÉT MÁSODIK FELÉBEN ESÕ LESZ A JELLEMZÕ. MEGELÕZÕ SÓSZÓRÁST VÉGEZ A MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT., MERT AZ ELÕREJELZÉSEK ALAPJÁN AZ ORSZÁG TÖBB RÉSZÉN HÓSZÁLLINGÓZÁS VÁRHATÓ.