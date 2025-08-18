Megrázó események történtek Borsodban

Megosztás itt:

A múlt héten halálra gázoltak egy kislányt Sátoraljaújhelyen, döbbenetes ami történt. Egy autó kanyarodás közben elsodorta és elgázolta. A kilenc éves kislány a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Selyeb község polgármestere, Aranyosi György sokat tett a helyiekért, a közösségért, a településért. Most gyászhíre rázta meg az őt ismerőket, köztük Demeter Zoltánt, a térség országgyűlési képviselőjét is. Az országgyűlési képviselő megható sorokkal búcsúzott a falu első emberétől.

A Cserépi Trapp terepfutó versenyen szintén tragédia történt. Egy férfinak veszett nyoma Cserépfalu közelében augusztus 16-án. Nagy erőkkel kereste a rendőrség, a katasztrófavédelem, kutyás mentőalakulatok és önkéntesek is, de mire megtalálták a tragédia már bekövetkezett.