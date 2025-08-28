Megrázó családi tragédia: 9 éves kislányt molesztált a nagybátyja – Mikor ér véget a gyermek rémálma?

Megosztás itt:

Egy csendes somogyi faluban, ahol a szomszédok még köszönnek egymásnak, és a közösség ereje a mindennapok része, senki sem hitte volna, hogy ilyen szörnyűség történhet. Egy huszonéves férfi, a saját családján belül, éveken át molesztálta 9 éves unokahúgát. A kislány, akinek a gyerekszobában kellett volna biztonságban játszania, néma rettegésben élt, mert a tettes megfenyegette: ha beszél, „súlyos következmények” jönnek. Ez a történet nemcsak egy család tragédiája, hanem egy vészcsengő, amely arra figyelmeztet: a veszély néha a legközelebb leselkedik – de vajon észrevesszük-e a külső fenyegetéseket is?A részletek vérfagyasztóak. A férfi, akinek nem volt otthon internet-hozzáférése, rendszeresen felkereste féltestvére családját. A gyerekszobában, egy tablet mögé bújva használta ki a kislány kiszolgáltatottságát, és éveken át folytatta a szexuális erőszakot.

A megfélemlített gyermek csak három év elteltével, 12 évesen gyűjtött elég bátorságot, hogy barátainak és tanárnőjének elmesélje a történteket. Ez a bátorság azonban nem törölheti el azokat az éveket, amelyeket a félelem és a trauma árnyékában töltött.

A Kaposvári Törvényszék elsőfokú ítéletében a férfit szexuális erőszak bűntette miatt 5 év fegyházra, 5 év közügyektől eltiltásra és végleges foglalkozástól eltiltásra ítélte, kizárva a feltételes szabadság lehetőségét. Az ügyészség azonban úgy véli, ez a büntetés nem tükrözi a bűncselekmény súlyosságát, és eltérő minősítést, valamint súlyosbítást követel. A vádlott és védője felmentésért fellebbezett, ami tovább mélyíti a sebeket egy olyan ügyben, ahol egy gyermek élete tört össze. A Pécsi Ítélőtábla hamarosan dönt, de vajon létezik-e olyan ítélet, amely visszaadhatja egy kislány ellopott gyermekkorát?

Ez az ügy nemcsak egy családot rázott meg, hanem egész társadalmunkat szembesíti a sebezhetőségünkkel. Hogyan lehetséges, hogy egy gyermek évekig szenved csendben, mert nem mer beszélni? Miért nem vesszük észre a jeleket, akár a saját otthonainkban, akár a közösségeinkben? És miközben a saját köreinkben is ilyen szörnyűségek történnek, hogyan zárhatjuk a szemünket a külső veszélyek előtt? Nap mint nap olvassuk a híreket migránsok által elkövetett erőszakos bűncselekményekről, amelyek hasonló rettegést hoznak Európába. Ha a saját családunkban is ilyen borzalmak történhetnek, vajon mennyire vagyunk felkészülve arra, hogy megvédjük gyermekeinket az idegenektől érkező fenyegetésektől?

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja egyértelmű: a bűnösnek meg kell fizetnie a tetteiért, méghozzá a lehető legszigorúbban. De egy szigorúbb ítélet sem hozhatja vissza a kislány ártatlanságát, és nem nyugtathatja meg azokat a szülőket, akik most attól rettegnek, hogy a saját gyermekeik is veszélyben lehetnek. Ez az ügy arra figyelmeztet, hogy a gyermekeink védelme nem csak a család, hanem az egész társadalom felelőssége. Nem elég az igazságszolgáltatásra várni – észre kell vennünk a jeleket, legyen szó a szomszédunkról vagy a hírekben olvasott idegenekről. Mert ha most nem cselekszünk, ha nem követelünk szigorúbb védelmet és igazságot, hogyan mondhatjuk gyermekeinknek, hogy biztonságban vannak?

Ez a tragédia mindannyiunkhoz szól. Arra kér, hogy nyissuk fel a szemünket, hallgassuk meg az áldozatok néma kiáltásait, és tegyünk meg mindent – otthon, az utcán, a közösségeinkben –, hogy soha többé ne kelljen egy gyermeknek ilyen borzalmakat átélnie. Mert egy ártatlan lélek elvesztése nemcsak egy család, hanem mindannyiunk szégyene.

Teljes cikk a BAMA.HU oldalán olvasható.

Fotó: Canva