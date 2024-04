„Megölném! Már, ahogy kinéz, ahogy beszél” - tovább gyűrűzik Egerben Mirkóczki Ádám lehallgatási botránya + videó

Megosztás itt:

Április elején robbant be a köztudatba egy olyan hangfelvétel, amelyen Mirkóczki Ádám Eger polgármestere azt fejtegeti, miként lehetne akadályozni a közérdekű adatigénylést egy városi épület mintegy félmilliárdos felújítása kapcsán.

Én semmit nem adnék ki, pereljen mindenért. Minden részt kiveszek belőle mindent vagy úgy kicsontozom, hogy tessék itt van egy semmi amivel nem tudsz mit kezdeni. Például most a várnak is ez a cirkusz, itt a költségvetése tessék. Akkor nem tud mit csinálni, mert odaadtuk. Ja, hogy neked ez nem elég? Kit érdekel?

Alig egy héttel később érkezett a következő felvonás. Itt tovább ment Mirkóczki Ádám, ugyanis egyik női kollégájának azt ecsetelte, hogy híres embereket ölne meg.

Dj. Dominique. Megölném! Megölném! Már, ahogy kinéz, ahogy beszél. Nagy szar. Mindegy, ő volt reggelig. Volt valami buzi stand up-os. Én gyűlölöm őt, én csak Bödőcsöt szeretem. A többi hozzá képest lóf@sz. Na mindegy. Na, és akitől agyf@szt kaptam, volt valami illuzionista. Állítólag valami kurva nagy sztár. Már a neve miatt megöltem volna, úgy hívták, hogy Danny Blue...

De mostanra az is kiderült, hogy a kampányra is nagy hangsúlyt fektet az egri polgármester. Egy másik hangfelvétel tanúsága szerint ugyanis a város pénzén üzemeltetne hírportált, amit függetlennek álcáznának. Mirkóczki korábban az egyik helyi médium képviselőjével is összekülönbözött a sajtószabadság értelmezéséről.

Tehát, a pénzem kell. Mondtam, figyelj Ákos, akkor szerintem itt felejtsük el egymást. Ő ezért haragudott meg rám, mert úgy akart pénzt, hogy engem amúgy basztathat továbbra is, amikor neki kedve tartja.

A helyi Fidesz elítéli a polgármester ténykedését.