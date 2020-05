Megnyitottak a budapesti strandok

3867-re nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 7 krónikus beteg, ezzel 524 főre emelkedett az elhunytak száma, 2142-en már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek 41%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 49 %-a budapesti. 414 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 22-en vannak lélegeztetőgépen. A koronavírus-betegek kezelésénél folyamatosan követik a nemzetközi protokollt - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa. Pillanatnyilag négy betegen alkalmazzák a vérplazmás kezelést és mindegyik páciensnél javulást tapasztalnak - nyilatkozta a növekedés.hu-nak Vályi-Nagy István, a Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének főigazgatója. A járvány elleni védekezés azért volt sikeres, mert minden döntést időben hozott meg a kormány – mondta Magyarország élőben című műsorunkban Farkas Örs arra kérdésre válaszolva, hogy sürgetik-e korlátozások enyhítését. A kormányzati tájékoztatási központ szóvivője közölte: az élet újraindításánál is ugyanilyen gyorsan reagálnak a döntéshozók, de a fesztiválok egyelőre még nem tarthatóak meg. A baloldal rögtön megtámadta a nemzeti konzultációt - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója a párt Facebook-oldalára feltöltött videóban. Hollik István közölte: a nemzeti konzultáció olyan jól bevált eszköz, amellyel a magyar emberek dönthetnek az életüket befolyásoló kérdésekben. A demokratikus politikai kultúrát úgy tudja egy ország megőrizni, ha az emlékezetet fenntartja - mondta Fricz Tamás Magyarország élőben című műsorunkban az őszödi beszéd 14. évfordulóján. Az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadója közölte: nem eléggé ismeri a mai fiatalság Gyurcsány Ferenc hazugságait és beszédét. Több család igényelte a csokot az első negyedévben, mint egy évvel korábban, márciusban a veszélyhelyzet ellenére kiugró számú igénylést fogadtak be a bankok – értesült a Magyar Nemzet. Egyszerűsödnek a csok, a babaváró támogatás és a jelzáloghitel-elengedés igénylésének feltételei, valamint bővül az igénylők köre a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet értelmében – közölte Novák Katalin államtitkár. Soros György érdekeltségébe tartozó újságok és szervezetek külföldről történő irányítását bizonyítja egy Zoran Zaev volt Macedón államfőtől származó hangfelvétel - írja a Magyar Nemzet. A magyar állampolgároknak már könnyebb hazatérni Bulgária irányából, egyre szélesebb körnek nem kell már 14 napos karantén - közölte az ügyeleti központ vezetője az operatív törzs tájékoztatóján. Lakatos Tibor elmondta, hazánk egy hosszú időszak vége felé közeledik. Hozzátette: A könnyítések szükségesek ahhoz, hogy az élet visszatérjen a régi medrébe. Már júliusban sor kerülhet Orbán Viktor kormányfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozójára – írja a Magyar Nemzet. A lap szerint júniusban a két ország három - kisebbségi, oktatási és gazdasági - munkacsoportban egyeztet a vitás kérdésekről. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek szerint ugyan más, de nem biztos, hogy rossz az, hogy a járvány miatt zarándokok nélkül kellett megrendezni az idei csíksomlyói búcsút. A búcsús szentmise szónoka abbeli hitének adott hangot, hogy „a járvány visszavezet bennünket a lényeghez, az ünnep magvához”. A koronavírus-járvány és a járványellenes intézkedések miatt idén zarándokok nélkül, a kegytemplomban tartják a hagyományos pünkösdszombati csíksomlyói búcsút. Angela Merkel német kancellár a járványhelyzet miatt nem vesz részt személyesen a világ ipari nagyhatalmait tömörítő G7-ek júniusban tartandó amerikai csúcstalálkozóján - tájékoztatott Steffen Seibert német kormányszóvivő. A világban 5 927 255-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 364 933, a gyógyultaké 2 493 792-re emelkedett a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Kétszázan, a német gazdaság képviselői és családtagjaik tértek vissza Kínába, miután enyhítettek a koronavírus-járvány miatt életbe léptetett korlátozásokon - közölte Jens Hildebrandt, a német kereskedelmi kamara vezetője. Az olasz kormány a koronavírus-járvány miatti intézkedések oldásának korábbi ütemezéséhez tartja magát, és június 3-tól engedélyezi a tartományok közötti szabad mozgást. Az Egyesült Államok visszavonja Hongkong különleges kereskedelmi státusát a terület autonómiájára vonatkozó kínai jogsértés miatt - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Teresa Cheng hongkongi igazságügyi miniszter szerint az Egyesült Államok intervencionista politikát folytat, az amerikai elnök fenyegetései nem egyeztethetőek össze a nemzetközi alapelvekkel. Több amerikai városban is zavargásokba torkolltak az igazságszolgáltatásért és rendőri túlkapások elleni tüntetések. A demonstrálók Washingtonban, New Yorkban és Los-Angelesben is fosztogattak, gyújtogattak és megdobálták a rendőröket. Egy ember meghalt, miután valaki egy autóból a George Flyod halála miatt tüntető tömegbe lőtt Detroitban - mondta el Nicole Kirkwood, a detroiti rendőrség szóvivője. Nem szabad megengedni, hogy a minneapolisi helyzet anarchiába süllyedjen - jelentette ki az amerikai elnök. Karanténba került Luis Lacalle Pou uruguayi elnök, miután kapcsolatba került egy koronavírussal fertőzött tisztségviselővel. Több mint 50 tonna kokaint foglaltak le egy nemzetközi akció keretében. A 26 amerikai és európai országot tömörítő, másfél hónapos művelet során 150 embert őrizetbe vettek, lefoglaltak csaknem 40 hajót és 4 repülőgépet, valamint 7 tonna marihuánát is. A futball mindig vigasz és elégtétel volt a magyar ember számára - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia alapítója Felcsúton, ahol bemutatták a Labdarúgás és tudomány című tanulmánykötetet. A Magyar Labdarúgó Szövetség közölte, hogy kedden 10 órakor indul a jegyértékesítés a Magyar Kupa szerdai döntőjére. A horvát Andrea Kobetic korábbi terveivel ellentétben mégsem vonul vissza a szezon végén, a kézilabdázó egy évvel meghosszabbította szerződését a Siófok KC csapatával.