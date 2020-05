Megnyitott a Pécsi Állatkert

Az élet újraindításának további lépései legkorábban a jövő hét végén következhetnek - közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. A kormányfő szerint az oktatási rendszer és a pedagógusok jól vizsgáztak az érettségik során, de jelenleg nem indokolt az iskolák újranyitása. Orbán Viktor hangsúlyozta: a magyar iparnak elő kell tudni állítani a védekezéshez szükséges eszközöket. 3213-ra nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 13 idős krónikus beteg. Ezzel 405 főre emelkedett az elhunytak száma, 904-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1904 fő. Az aktív fertőzöttek 62%-a, az elhunytak 79%-a, a gyógyultak 54%-a budapesti vagy Pest megyei. A Pesti úti idősotthonban 42 főre nőtt az elhunytak száma és már 305 gondozott fertőzött. Óvatosságra intve, az egészségügyi szabályok betartását kérve jelentősen enyhítik a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozásokat a hétvégén a vidéki települések. Pest megyére és Budapestre továbbra is érvényesek a kijárási korlátozások. Ismét védőeszközökhöz jutnak az alapellátásban, illetve az idősotthonokban és a szociális intézményekben dolgozók - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. A korszerű hazai oltóanyaggyártás létrehozásának elősegítéséről írt alá együttműködési megállapodást Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, Müller Cecília országos tisztifőorvos és Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora. A megállapodás célja, hogy Magyarország a jövőben minél több védőoltást maga állítson elő, és csökkenjen a külföldről behozott vakcinák aránya. Minden fennakadás, probléma, vagy botrány nélkül tudták sikeresen megszervezni az érettségi vizsgákat a koronavírus-járvány jelentette rendkívüli helyzetben - jelentette ki Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. Az elmúlt két napon 6 millió 300 ezer maszk, 25 ezer izolációs köpeny, valamint 120 lélegeztetőgép érkezett Magyarországra - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A világjárvány nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági kérdés is, hiszen a koronavírus az emberi egészség mellett a munkahelyeket is veszélybe sodorja - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az Isztambuli Egyezmény szembe megy azzal az alaptörvényi szabállyal, hogy Magyarország a férfiaknak és a nőknek biztosítja az alapvető jogokat - mondta Szánthó Miklós a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Az Alapjogokért Központ igazgatója hangsúlyozta: a magyar alaptörvénybe nem fér bele a gender-ideológia. Továbbra is elkötelezett az Agrárminisztérium az osztatlan közös földtulajdon felszámolásában, ennek érdekében május 11-én folytatódik a 3 hektár alatti területű állami földek értékesítése - közölte Nagy István agrárminiszter. A koronavírus járvány miatti rendkívüli helyzet idején végzett önkéntes hallgatói tevékenység támogatására ösztöndíjat hozott létre az ELTE Hallgatói Önkormányzat. Az interneten összegyűlt az egymillió aláírás a nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezés támogatására. Az RMDSZ azt ígéri, továbbra is a nemzeti régiókért elindított polgári kezdeményezés sikerén fog dolgozni. Az Erdélyi Magyar Szövetség szerint az aláírásgyűjtés új magyar egységet hozott létre. A magyar kormány ellen a koronavírus-járvány legyőzésére adott válaszai miatt intézett támadások egy erős és egységes Európa elleni támadást jelentenek - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter az Euractiv című brüsszeli hírportálon. Az Európai Bizottság arra kérte a schengeni övezet tagállamait, illetve a schengeni társult államokat, hogy június 15-ig hosszabbítsák meg az EU-ba irányuló, nem alapvető fontosságú utazások ideiglenes korlátozást. Olaszországban egy nap alatt 243-mal emelkedett a új koronavírus halálos áldozatainak száma, összesen 30 201-en vesztették életüket a járvány következtében. Franciaországban az elmúlt 24 órában 243-mal 26 230-ra emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. Nagy-Britanniában eddig több mint 211 ezer koronavírus-fertőzést azonosítottak, a járvány halálos áldozatainak száma 31 241. Belgiumban a fertőzések száma elérte az 52 ezret, és több mint 8500-an hunytak el eddig a vírus okozta betegségben. Hollandiában 43 ezerre nőtt a fertőzöttek száma, a vírus okozta betegségben elhunytak száma 5359-re emelkedett. Brit légitársaságok értesülései szerint a brit kormány 14 napig tartó karantént tenne kötelezővé a Nagy-Britanniába beutazók számára az új koronavírus okozta járvány elleni küzdelem következő szakaszában. Az Egyesült Államokban egyetlen nap alatt újabb több mint 1600 halálos áldozata volt a koronavírus-járványnak. A koronavírus-járványban 95 ezren, talán még többen is életüket veszthetik az Egyesült Államokban - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. Az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács közleményben cáfolta, hogy Washingtonnak köze lett volna egy „partra szállási kísérlethez” Venezuelában. Kína a járvány végeztével támogatna egy Egészségügyi Világszervezet vezette vizsgálatot a vírus megjelenésének feltárására - közölte Hua Csun-jing kínai külügyi szóvivő. Lesodródott az útról és szakadékba zuhant egy motoros Felsőtarkánynál – a 21 éves egri férfi a helyszínen meghalt. A hétvégén már nyitva lesz a Margitsziget és az Óbudai-sziget - jelentette be Budapest főpolgármestere. Hétfőtől ismét az első ajtón kell felszállni a Volánbusz Pest megyét és Budapestet nem érintő járataira, és bizonyos feltételekkel jegyet, bérletet is lehet vásárolni a buszvezetőktől. A bajnoki címvédő Ferencváros labdarúgócsapata szerződést hosszabbított válogatott kapusával, Dibusz Dénessel. A Magyar Labdarúgó Szövetség Barczi Róbertet nevezte ki új sportigazgatónak, míg a női szakág vezetésével Kiss Lászlót bízta meg. Május utolsó hétvégéjén már lehet országos bajnoki versenyt rendezni Magyarországon autósportban - döntött a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség.