Megnyitott a 79. OMÉK vásár

Önműködő traktorral is találkozhatnak azok, akik kilátogatnak a 79. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításra. A szeptember 26-a és 29-e között megrendezésre kerülő eseménynek idén először vidéki helyszínei is lesznek.

Idén először már vidéken, Hódmezővásárhelyen és Bábolnán is lesznek társrendezvényei a 79. alkalommal megrendezett OMÉK-nak. Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítást és Vásár 4 napig tart majd, szeptember 26-tól 29-ig, a Hungexpon. A rendezvény megvalósítására 1,2 milliárd forintot biztosít a költségvetés.

Szeretnénk sokkal inkább nemzetközivé tenni, sokkal inkább lehetővé tenni, hogy az üzletember találkozók létrejöhessenek. Hangsúlyos természetesen az élelmiszeriparnak a szerepe, hiszen a jövedelemtermő képességünk, az export mennyiség növelése és az exportbevételeink növelése érdekében nagyon fontos, hogy egy sikeres élelmiszeriparunk legyen, hogy létrejöhessenek sikeres üzleti tárgylások. Szeretnénk az OMÉK adottságait felhasználni arra, hogy ezek az üzletemberek egymásra találhassanak, a magyar élelmiszergyártók, feldolgozók, illetve természetesen a kereskedők – mondta a megnyitón Nagy István agrárminiszter. A rendezvénynek idén várhatóan ezer kiállítója lesz, és mintegy százezer látogatóra számítanak.