Megnyílt az Utazás 2020 kiállítás

13:30-tól Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzeti megjelenítéséért felelős államtitkára sajtótájékoztatót tart a koronavírus fejleményeivel kapcsolatban. A sajtótájékoztatót élőben közvetítjük. A főpolgármester felelőssége, hogy betartsa ígéretét a 3-as metró klimatizálásáról - jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormány az eddigi forrásokon túlmenően további 462 millió forintot biztosít soron kívül a Magyar Olimpiai Bizottságnak a tokiói nyári olimpiára való felkészülésre - közölte Gulyás Gergely. Továbbra sincs koronavírusos megbetegedés Magyarországon, nincs olyan minta, amely azt igazolná, hogy bárki megfertőződött volna - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Elővigyázatosságból meghatározatlan időre bezárták az uszodát Egerben, ahol kedden edzést tartott a hétvégén egy észak-olaszországi nemzetközi kupamérkőzésről hazatért helyi vízilabdacsapat - jelentette be a város polgármestere. Bár egyes tartós élelmiszerek iránt megnőtt a kereslet, nem kell áruhiányra számítani, és indokolatlan a lakossági felhalmozás - hívja fel a figyelmet az Országos Kereskedelmi Szövetség. Tovább erősödött a Fidesz-KDNP pártszövetség - írja a Magyar Nemzet a Medián legfrissebb felmérése alapján. A kormánypártok 55 százalékon állnak a biztos szavazók körében. Ma újra összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, ahol a kórház- és közlekedésfejlesztés is napirendre kerül - írja a Magyar Nemzet. Egyelőre nincs egyetértés az új Dél-budai Centrumkórházról, valamint a tervezés alatt álló Galvani hídról sem. Sem Gajda Péter polgármester, sem a kispesti botrány főszereplője, Lackner Csaba nem jelent meg a kerület korrupciós ügyeit vizsgáló bizottság első ülésén. Ügyvédjével fenyegetőzik Hadházy Ákos, miután megírta a Mandiner.hu, hogy szabálytalanul töltötte ki a vagyon-nyilatkozatát - írja a Magyar Nemzet. Elfogadta Eger idei költségvetését a város közgyűlése. Mintegy hatórás vita után, 11 igen és 7 nem szavazattal. Egyhangúlag elfogadta Szolnok idei költségvetését a közgyűlés csütörtökön, a város 37,4 milliárd forintból gazdálkodhat. Sokkal kedvezőbb helyzetben, sokkal több tartalékkal vette a fővárost az új vezetés októberben, mint 2010-ben a Tarlós István vezette közgyűlés - mondta Láng Zsolt a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője közölte: Karácsony Gergely beszéde a költségvetésről nagyon hangzatos volt, de kevés konkrétumot tartalmazott. Több mint félmilliárd forintot keresett eddig a börtönbizniszen Fahidi Gergely. Az ügyvéd korábban dolgozott a CEU-nak és a Helsinki bizottságnak is, valamint tagja az Ügyvédek A Demokratikus Jogállamért nevű kormányellenes szervezetnek. A magyar zöldkötvény konstrukciójának kidolgozása az év második felében fejeződhet be - mondta a Magyar Nemzetnek az innovációs és technológiai miniszter. Aláírták kedden az Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. fizikai dolgozóinak egységes 10 százalékos alapbérfejlesztéséről szóló megállapodást. Több mint egymilliárd forinttal támogatja a kormány a helyi nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézményeket. Egyedülálló mértékben nőtt a magyar gazdaság – állapította meg az Európai Bizottság országjelentése. Romániában is megjelent a koronavírus: az ország déli részén, egy Gorj megyei férfinál mutatták ki a fertőzést. Bécsben diagnosztizálták az első koronavírus-fertőzést - jelentette be Rudi Anschober szociális és egészségügyi miniszter. Dániában és Észtországban is megjelent az új koronavírus. Georgiában is regisztrálták az első koronavírusos megbetegedést a kaukázusi ország egyik állampolgáránál, aki Iránból Azerbajdzsánon keresztül érkezett haza. A koronavírus -fertőzéstől érintett Olaszországgal szembeni nemzetközi félelmek eloszlatását szorgalmazta Luigi Di Maio külügyminiszter, hangsúlyozva, hogy a lombardiai és venetói gócpont a teljes olasz lakosság kevesebb mint 0,1 százalékát érinti. Vesztegzár alá helyezte saját magát két hétre Attilio Fontana, a koronavírus olaszországi gócpontjaként ismert Lombardia tartomány elnöke, miután kiderült, hogy egyik munkatársnője megbetegedett. Egyáltalán nem elkerülhetetlen, hogy az új koronavírus-járvány széles körben elterjedjen az Egyesült Államok területén, ezért nincs ok pánikra - jelentette ki Dolnald Trump. Szaúd-Arábia ideiglenesen megtiltotta a beutazást területére a koronavírus-járványra tekintettel, ezáltal az év bármely szakaszában teljesíthető kis zarándoklatra sem érkezhetnek egy ideig a muszlim hívők. A japán kormány arra kéri az ország általános és középiskoláit, hogy jövő hétfőtől a hónap végén kezdődő tavaszi szünetig ne nyissanak ki, hogy elejét vegyék a koronavírus terjedésének - jelentette be Abe Sindzó japán miniszterelnök. Közel egy hónappal ezelőtti szintre mérséklődött az új típusú koronavírus-járvány miatti napi halálozások száma Kínában a legfrissebb adatok szerint. Világszerte 2804 halottat követelt a koronavírus-járvány, és több mint 82 ezren fertőződtek meg. Borut Pahor szlovén államfő Janez Jansa volt miniszterelnököt, a jobboldali Szlovén Demokrata Párt elnökét jelölte kormányfőnek. Klaus Iohannis román államfő Florin Citu ügyvivő pénzügyminiszternek adott kormányalakítási megbízást. Segítséget ígért Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön segítséget ígért az Afrikai Uniónak a kontinens konfliktusainak - köztük a líbiai polgárháborúnak - a megoldására. Könnygázzal oszlatta fel a görög rendőrség azt a több száz fős tömeget Leszbosz szigetén, amely az athéni kormány tervezett migrációs intézkedései ellen tiltakozott. Folytatódott csütörtökön az égei-tengeri szigeteken élők tiltakozása a görög kormány tervei ellen, hogy öt szigeten az új, zárt kitoloncolási központok hozzanak létre. Két török katona meghalt, kettő pedig megsebesült egy légicsapásban az északnyugat-szíriai Idlíb térségében, ahol azért tartózkodtak, hogy biztosítsák a kormányerők és az ellenzéki fegyveresek közti tűzszünetet. Havonta tanácskozik mostantól a spanyol kabinet és a katalán autonóm közösség kormánya azzal a céllal, hogy rendezzék a kialakult politikai konfliktust - közölte közös nyilatkozatban a két kabinet. Donald Trump kampánycsapata pert indít a The New York Times ellen rágalmazás miatt - jelentette be Jenna Ellis, a kampánycsapat jogi tanácsadója. Meghalt egy ember az 57-es úton, a birjáni elágazásnál, miután három autó összeütközött - tette közzé a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján. Összeütközött egy gépkocsival és felborult egy mentőautó a XX. kerületben, a Nagysándor József utca és a Mártírok útja kereszteződésében - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Tovább nőtt az influenzaszerű megbetegedések száma az országban: az elmúlt héten már közel 39 ezren fordultak orvoshoz a megelőző heti 37 200 után. A Babos Tímea, Kristina Mladenovic páros bejutott az elődöntőbe a dohai keménypályás női tenisztornán. A Pekler Zalán, Mészáros Eszter kettős aranyérmet szerzett a junior puskások vegyespáros számában a wroclawi légfegyveres Európa-bajnokságon. A 37-szeres válogatott Németh Krisztián a Dunaszerdahely labdarúgócsapatában folytatja pályafutását.