Megnyílt a 79. OMÉK Budapesten

Nagy István arról is beszélt, hogy a rendezvény több mint egy évszázada mutatja be a magyar mezőgazdaság legjavát; mottója idén A fejlődés hagyománya, amely kifejezi, hogy a magyar agrárium korszakváltás küszöbén áll. Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, aki a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) elnöke hangsúlyozta, a kiállításon bemutatott technológiák és eszközök igazolják, hogy Magyarország a 21. században is képes versenyképesen működtetni az agrár-élelmiszeripari gazdaságot. Az OMÉK idei díszvendége a Marokkói Királyság - tette hozzá.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A magyar gazdaság jól teljesít, és ehhez a gazdák sikere, teljesítménye is hozzájárul: a mezőgazdaság teljesítménye tavaly elérte a 2720 milliárd forintot, 2010 és 2018 között 33 százalékkal emelkedett, ezzel a legjobb eredményt érte el Magyarország az Európai Unióban (EU) - mondta Nagy István. A nemzetgazdaság első féléves külkereskedelmi többletének 54 százalékát, tehát több mint a felét az agrárium adta, a többlet közel 1,7 milliárd euró volt - ismertette a miniszter. Az OMÉK szavai szerint jó lehetőséget teremt arra, hogy a tárgyalások során Magyarország tovább szélesítse együttműködéseit Marokkóval és a nemzetközi partnerekkel.

Mohammed Sadiki, a Marokkói Királyság agrárminisztériumának államtitkára elmondta, hogy afrikai viszonylatban Marokkó Magyarország harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere, amely kiváló lehetőségeket nyújt a jövőben is. A két ország gazdasági kapcsolatai rendkívül jól alakulnak, ezen belül kiemelt területnek számít az élelmiszeripar, az agrárium és a vízgazdálkodás. Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum (AMC) ügyvezetője kitért arra is, hogy a világgazdasági trendek alapján az OMÉK a jövőben a vásári és szakmai jellege mellett egy regionális, üzleti élelmiszeri fórummá és kiállítássá fejlődhet, ez nemcsak az országimázsnak tenne jót, hanem a magyar élelmiszeriparnak is. Az AMC ügyvezetője az MTI érdeklődésére elmondta, hogy a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban a vasárnapig tartó rendezvény mintegy 40 ezer négyzetméteren 680 kiállítóval várja a szakmai érdeklődőket és a nagyközönséget egyaránt. Az idén az OMÉK fókuszában a magyar élelmiszeripar áll, emellett többek között készülnek szakmai programokkal, állat-, valamint mezőgazdasági gépbemutatóval, látványkonyhákkal, kóstoltatásokkal, a gyerekek számára élménygazdasággal és könnyűzenei koncertekkel is.

MTI