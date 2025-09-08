Megnevezték az orvost, aki olyat tett a miskolci kórházban, hogy a beteg azóta sem tért magához

Megosztás itt:

– Én már nyolcvan pluszos vagyok, de ilyen ellátást és hozzáállást még életemben nem tapasztaltam – kezdte történetét Ádám Ferenc, aki saját magát egy egyszerű falusi embernek vallja. - írja BOON.HU. Szívritmus zavara miatt került az intézménybe, ahol egyáltalán nem számított arra, ami vele történt. Többedmagával töltött 11 napot Miskolcon, a B.-A.-Z. Vármegyei Központi Kórház II. Belgyógyászati osztályán, ahol Dr. Molnár Réka kezelte.

A kórház osztályos orvosának stílusa emlékezetes marad örökre

Az idős beteg tapasztalata szerint az osztályos orvos és stábja, a részlegvezető és az ápolónő is kiemelkedően emberséges, becsületes, udvarias magatartást tanúsított a betegek felé, nem csupán néhány pillanatra, de az ott tartózkodása során minden egyes nap. Végtelenül sokat számított Ádám Ferencnek, hogy a szorongása oldása szándékával mindig volt egy mosoly, egy vicc, egy-egy kedves mondat, amit neki címeztek az őt ellátók.

Olvasónk meggyőződése, hogy Dr. Molnár Réka és csapata nem munkának élik meg a mindennapi feladatok ellátását, hanem hivatásnak és ezt minden nap éreztetik a rájuk bízott ellátottakkal. A monoton és rutinszerű mozdulatok és kommunikáció helyett itt igazi gyógyítást végeznek, mert igenis számít a teljes felépüléshez a lelki állapot, ami a belgyógyászaton dolgozóknak köszönhetően több mint ideális volt.

Nekik járna a díj, nem az érdemtelen humoristáknak

A nyolcvanas éveit taposó úriember volt már korábban a miskolci kórházban és elmondása szerint mindig korrekt módon ellátták, de ez a mostani tartózkodás messze kiemelkedik az összes eddigi élménye közül, a pozitív irányba természetesen. Ádám Ferenc úgy gondolja, hogy az ilyen hozzáállásról kevesebbet beszélünk, pedig szíve szerint az ilyen egészségügyi dolgozóknak adna elismeréseket és díjakat, nem olyan humoristáknak például, akik végig káromkodják előadásaikat, majd átveszik a Karinthy-gyűrűt.

Forrás: boon.hu

Fotó: Canva