Belföld

Megmozdult az ország: félmillióan üzentek a kormánynak

2025. november 05., szerda 10:14 | MTI
kormány Hidvéghi Balázs online konzultáció

Átlépte a félmilliót a visszaküldött nemzeti konzultációs ívek száma - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerdán a Facebook-oldalán megosztott videójában.

  • Megmozdult az ország: félmillióan üzentek a kormánynak

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta, hogy "a mostani konzultációban mindannyiunkat érintő, kulcsfontosságú kérdésekben dönthetünk: miközben Európa egyedül maradt a háború finanszírozásában, Brüsszelben továbbra is folytatni akarják a háborút, és az árát velünk akarják megfizettetni".

Mivel a pénz elfogyott, ezért adóemeléseket, a családi adókedvezményeink szűkítését és a rezsicsökkentés eltörlését követelik tőlünk - tette hozzá.

Az államtitkár szerint az is jól látszik, hogy ezen tervek végrehajtásához már megegyeztek a hazai ellenzékkel is, de a magyar kormány a leghatározottabban elutasítja ezeket a terveket.

"Mi nem fogjuk a magyar emberek pénzét Brüsszelbe küldeni, hogy onnan aztán Ukrajnába menjen. Mi meg akarjuk tartani Európa legalacsonyabb adókulcsait. Mi fenn akarjuk tartani a rezsicsökkentést, a családoknak járó támogatásokat pedig még inkább szélesíteni szeretnénk"

- fogalmazott Hidvéghi Balázs.

Mint kiemelte, "a nemzeti konzultáció célja, hogy a magyar emberek véleményével határozottan elutasítsuk Brüsszel háborús követeléseit és az ellenzék adóemelési terveit".

A kérdőívek kézbesítése ezekben a napokban mindenütt befejeződik, a visszaküldési határidő pedig november 30. - jelezte az államtitkár, arra kérve mindenkit, hogy töltse ki és küldje vissza a nemzeti konzultációt, így tiltakozva az adóemelések ellen.

MTI

