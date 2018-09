Megmenekülhet a száz éves fasor?

Tizenegy hársfa és két vadgesztenyefa díszíti a templomkertet a Nógrád megyei Szandán. A fasort még a helyiek dédszülei ültették el. A szomszédos ingatlanokban lakók viszont attól félnek, hogy egy nagyobb vihar a házaikra döntheti a fákat, ezért elkezdték megszervezni, hogy kivágják őket. Erről azonban a falubelieknek nem szóltak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„A falunak ez az ékessége. Nagyon sokan erdei iskolából jönnek ide, itt pihennek nyáron, amikor olyan nagy meleg van. Ezért is fontos. Meg amikor bejövök ide nekem is olyan jólesik ebben a jó hűvösben a szép fák közt, és ezt akarják lerombolni” – mondta el Kis Jánosné szandai lakos.

A 700 lakosú cserháti település polgármestere szerint nem veszélyesek a fák. Erről szakértői vélemény is készült, amely kimondja, hogy a fasor eszmei értéke több mint 15 millió forint, és bár rendszeresen le kell vágni az elszáradó ágakat, a törzsek még a legerősebb vihar esetén sem dőlhetnek ki. Azonban a kivágást erőltető szomszédok is felkértek egy szakértőt, aki műszeres vizsgálattal 35–45 százalékos károsodást állapított meg, ami szerinte indokolja a kivágást. A falu plébánosa is ezt a véleményt osztja a Heol.hu cikke szerint.

„Nem is szeretnénk ebből semmi vitát, meg tudunk egyezni, majd most már az esperes úrral is meg tudunk egyezni. Mert ő is azért azon volt akkor, hogy vágjuk ki, de úgy látta, mikor a szakértői vélemények megjöttek, hogy most már meg tudunk egyezni, és nem fog kelleni ezeket a fákat kivágni” – nyilatkozta Krokavecz Lászlóné helyi lakos.

A helyeik próbálják békésen megoldani a vitát, de azt mondják, csak akkor engedik kivágni a fákat, ha azokat egyértelműen veszélyesnek nyilvánítják. Kerestük a kivágás mellett kardoskodó testvérpárt és a falu plébánosát is az ügyben, de nem akartak nyilatkozni.