Csak nem akarsz leszállni rólam, hiába jeleztem neked, hogy köztünk mindennek vége. Azzal, hogy az arcomba csapsz, csak erkölcsi vesztessé teszed magad – talán hallottál már arról, hogy az agresszió a gyengék eszköze. Akárhányszor ütsz is meg a jövőben, soha többé nem akarlak látni. Hiába kapacitáltad a múltban is sokszor, minden alkalommal elmondtam, hogy nekem az erőszak nem jön be. Mi lenne, ha végre tudomásul vennéd? Van az a régi mondás, ami nagyon igaz rád, Mackó: kiveheted a kölyköt a gettóból, de nem veheted ki a gettót a kölyökből. Így áll a képlet veled is. Nem lettél újságíró, nem lettél értelmiségi. Az maradtál, aki voltál: egy langyi, telepi suttyó, aki képtelen megzabolázni az erőszakos természetét."

Közben oldalra fordulva láttam, hogy a kis barátja továbbra is veszi, és arra kértem, hogy ne játssza magát tovabb a kamerának, hanem vagy üljünk be az autóba, vagy keressünk egy helyet, de ne csináljon jelenetet. Ekkor méginkább a kamerának játszva elakart viharzani – hiszen a felvétel már meg volt, hogy ő feszengve odaállt – én pedig a keze után nyúltam, hogy azért hadd mondjam már végig, amit elkezdtem. És ekkor a meglökte a kezemet, amire reflexszerűen felpofoztam, ő pedig sikítani kezdett. Majd elszaladt a rendőrségre.

