Meglepő kijelentés: Magyarország helye az EU-ban van + videó

2025. szeptember 15., hétfő 19:20 | Hír TV

Molnár Balázs helyettes-államtitkár váratlan kijelentést tett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, miszerint Magyarország helye az Európai Unióban van. A politikus szerint az ország érdekei azt kívánják, hogy minél több magyar szakember dolgozzon brüsszeli intézményekben, ezzel növelve Magyarország érdekérvényesítő képességét.

Legfrissebb híreink

 Megdöbbentő felvételek láttak napvilágot: Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi tanácsadója fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelent meg pártrendezvényeken. A volt tábornok nem először fenyegetőzik, korábban az "olyat bevernék neki, legszívesebben" mondattal, és az újságírók elleni erőszakos fellépéssel is felhívta magára a figyelmet.

