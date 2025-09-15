Meglepő kijelentés: Magyarország helye az EU-ban van + videó

Bayer show – Az erőszak a politikában mindig akkor érkezik meg, ha elfogynak az érvek + videó

Döbbenet a rádióban: Ruszin-Szendi Romulusz - „amivel ölni lehet, az közel áll a szívemhez” + videó

Megdöbbentő felvételek láttak napvilágot: Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi tanácsadója fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelent meg pártrendezvényeken. A volt tábornok nem először fenyegetőzik, korábban az "olyat bevernék neki, legszívesebben" mondattal, és az újságírók elleni erőszakos fellépéssel is felhívta magára a figyelmet.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

"Európa a saját vesztébe rohan": Orbán Balázs kemény szavakkal illette az EU-t + videó Orbán Balázs miniszterelnöki politikai igazgató szerint az Európai Unió nemcsak hanyatlik, hanem "saját kezűleg bontja le magát". Egy interjúban kifejtette, hogy a kontinens a nemzeti érdekek feladása és a Washingtonnak való alárendeltség miatt sodródik a jelentéktelenség felé.

Röszkei csata: tíz éve védjük a hazát a migránsoktól, és a miniszterelnök szerint nincs megállás + videó Orbán Viktor a röszkei határ ostromának 10. évfordulója alkalmából hangsúlyozta, hogy a magyar emberek biztonsága nem lehet alku tárgya. A miniszterelnök kijelentette, hogy a kormány továbbra is megvédi az országot az illegális migrációtól, és nem enged a politikai nyomásnak. A cikk feleleveníti a 2015-ös eseményeket, amikor a rendőröket kövekkel dobálták, és az egész határátkelő háborús zónává vált.