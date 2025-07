Meglepő fordulat: Szíria lemond a Golán-fennsíkról?

Megosztás itt:

Jelentős fordulat állhat be a szíriai-izraeli kapcsolatokban. A libanoni LBCI hírcsatorna beszámolója alapján Szíria már nem követeli az 1967-ben elfoglalt Golán-fennsík visszaadását a jelenlegi béketárgyalások során, ami új fejezetet nyithat a két ország viszonyában – írja a The Times of Israel izraeli napilap.

A névtelen forrásokra hivatkozó jelentés szerint Szíria más prioritásokat fogalmazott meg. Elsődleges céljuk, hogy Izrael ismerje el az új szíriai rezsimet, és vonuljon ki azokról a dél-szíriai területekről, amelyeket január óta tart ellenőrzése alatt.

