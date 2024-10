Meglátogatott egy családot Orbán Viktor a kihelyezett kormányülés előtt Geszten + videó

Megosztás itt:

Geszt a Tisza család ősi birtoka. A falu két miniszterelnököt is adott Magyarország számára. Tisza Kálmán 1875 és 1890 között, Tisza István pedig két alkalommal, 1903 és 1905, majd 1913 és 1917 között volt miniszterelnök. Most, a napokban itt, Geszten, a Tisza-kastélyban tartanak kihelyezett kormányülést – számolt be róla a Beol.hu.

Egyértelmű, hogy az elmúlt években komoly figyelmet fordított és fordít most is a kormány Gesztre – mondta Brandt Krisztián, Geszt polgármestere. A felújított Tisza-kastélyt nyáron, a nemzeti összetartozás napján, Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében adták át. Hozzátette: ezt követően, az elmúlt négy hónapban a közélet, a sajtó, a közösségi média figyelme is erősödött, és a Tisza-kastély az átadása óta több mint 15 ezer látogatót fogadott.

Facebook-oldalaikon folyamatosan jelentkeznek be Gesztről a kormány tagjai

A kormány tagjai a Facebook-oldalaikon folyamatosan jelentkeznek be Gesztről. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter többek között arról számolt be, hogy a kihelyezett kormányülés előtt félmaratont futott Biharugra és Geszt között. Orbán Viktor miniszterelnök, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter pedig meglátogatott egy helyi családot a kihelyezett kormányülés előtt.

Olyan volt, mintha ezer éve ismernék egymást

Váratlanul ért a látogatás – mondta Ilyésné Turbucz Nikoletta, aki szerint mind Orbán Viktor miniszterelnök, mind Lázár János miniszter nagyon barátságos és meglepően közvetlen volt, olyan volt, mintha ezer éve ismernék egymást. A kormányfő a négyéves Dani és a másfél éves Milán számára ajándékot is hozott – focilabdát és csokoládét –, közösen játszottak is, a fiúk pedig megmutatták a polcon sorakozó járgányaikat.

Hozzátette, hogy miközben kávéval és süteménnyel kínálta az ország vezetőit, beszélgettek is, többek között

a házukról, hogy azt az önrész mellett állami támogatásból, csokból és babaváró hitelből vásárolták, újították fel;

a munkalehetőségekről, hogy Nikoletta a helyi Biztos Kezdet Gyerekházat vezeti, míg férje, Attila a Tisza-kastélyban karbantartóként ténykedik.

A teljes cikket a BEOL.hu-n olvashatják.