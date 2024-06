Karácsony Gergely szerint csak egy megismételt választás lehet valóban demokratikus + videó

"Hogyha valamelyik szavazólapon azt találnák, hogy az érvénytelenség helyett ez érvényes szavazólap, akkor a kollégáim pirossal átvezetik a hátuljára, hogy érvényes, a kerületet és a szavazókör számát..." - Nagy Attila leszögezte azt is, ezeket a szavazatokat külön gyűjtik, hogy a Nemzeti Választási Bizottság tagjai meg tudják vizsgálni. Azt már most tudni, hogy találtak érvényes szavazatokat az érénytelennek minősítettek között, de ezek számáról csak a teljes eljárás végén adnak tájékoztatást.

"Ezt nyilván nekem mérlegelnem kell, hogyha az történik, hogy az újraszámlálás után is engem hirdet ki győztesként az NVB, és a Kúria nem változtatja meg a döntését, és nem ír ki új választást, akkor hogy négy hónap múlva mi szolgálja majd a város kormányzóképességét, meg egyáltalán a demokráciába vetett hit visszaállítását, arra most nem tudok válaszolni." - fogalmazott a főpolgármester.

Your browser does not support the video tag.