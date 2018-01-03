2018. január 3.,
szerda, Genovéva, Benjámin napja

Megkezdte az adófizetői milliárdok költését Makó

Hír TV

2018. január 3., szerda 15:41, frissítve: szerda 16:10

A csongrádi város a veszteséges termálfürdő fejlesztésére kapott 8 milliárd forintot 2017 utolsó napjaiban.

Makó az elnyert támogatásból most csaknem 87 milliót fordít a Hagymatikum fejlesztéséhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervekre. Erre egyébként a komplexumot tervező Makovecz Imre nevéhez fűződő építész-irodával már szerződést is kötöttek. A Hagymatikum gyógyfürdő alig öt éve készült el 4 milliárd forintból, ám azóta sem tudott nyereséget termelni.

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