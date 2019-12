Megkezdte adventi adománygyűjtését az Ökumenikus Segélyszervezet

Ellentmondásba keveredett Kispest szocialista polgármestere a Lackner-üggyel kapcsolatban. Gajda Péter a Hír tv stábjának következetesen azt állította, hogy nem beszélt a korrupciógyanúba keveredett Lackner Csabával, holott Lackner az RTL-nek beismerte: erről a választás előtt egyszer egyeztetett Gajdával. Megfenyegette a Hír Tv-t a DK frakciószóvivője. Gréczy Zsolt rendőrségi feljelentést helyezett kilátásba, amikor azzal szembesítettük, hogy egy férfi rendőrségi tanúvallomásban állította, hogy a Demokratikus Koalíció érintett lehet a Borkai-ügyben. Puska Péter az Informátor stábjának azt is elmondta, őt kereste meg először a volt DK-s, válogatott labdarúgó Póczik József a Borkai Zsoltról készült felvételekkel. Puska azt mondta: a képeket Póczikék juttatták el a Demokratikus Koalícióhoz. A rettegés diktál a magyar színházi világban - mondta Kálomista Gábor a Bayer showban. A Thália Színház vezetője szerint a Gothár-ügyben a Katona József Színháznak szigorúbban kellett volna fellépni. Kálomista Gábor úgy fogalmazott: aki nem ért egyet a Színház és Filmművészeti Egyetemen zajló liberális nézetekkel, annak nincs jövője ebben a szakmában, vagyis nem kap szerepet. A Városligetben zajló építkezések nem a zöldterület elpusztítását, hanem a több, mint 100 évvel ezelőtt kialakult hagyomány folytatását jelentik - hangsúlyozta a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa a Hír Tv A nyolcas című műsorában. Baán László közölte, a Ligetben már korábban kialakult egy kulturális negyed, és ennek megújítása zajlik jelenleg. Nemcsak a karácsonyi időszakban, hanem egész évben érdemes odafigyelni arra, hogy megbízható weboldalról vásároljunk - hívta fel a figyelmet Bor Olivér, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének sajtóreferense az M1-en. Egyre döbbenetesebb hírek érkeznek arról, hogyan próbálják az illegális bevándorlók kijátszani a magyar határőröket a déli határszakaszon, hogy bejussanak az országba - jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Németh Szilárd hozzátette: az új helyzetet meg kell tárgyalni a parlament bevándorlásellenes munkacsoportjában, amelyet hétfőre hívott össze. Kiemelte: már százezer migráns torlódott fel a nyugat-balkáni útvonalon. Erősödik a migrációs nyomás Magyarország déli határszakaszán - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Kossuth rádióban. Bakondi György kiemelte: idén január és november között több mint 11 400-an kísérelték meg illegálisan átlépni a magyar határt, míg tavaly ugyanebben az időszakban 5400-an. Fokozottan figyelnek a karácsonyi rendezvények, vásárok biztonságára az európai nagyvárosokban - mondta Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az M1-en. Sürgősséggel felülvizsgálja a brit kormány a súlyos bűncselekményekért elítéltek próbaidős szabadlábra helyezésének szabályozását – közölte a brit igazságügyi minisztérium. A bejelentés előzményeként kiderült, hogy a London belvárosában pénteken elkövetett késeléses terrortámadás tettese a terrorcselekmények előkészülete címén rá kirótt 16 évnyi börtönbüntetés felének letöltése után szabadult. Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök köszönetet mondott annak a lengyel férfitnak, aki pénteken Londonban narválagyarral nekirontott a késes támadást elkövető terroristának, hozzájárulva ezzel a merénylő semlegesítéséhez. Egyelőre semmilyen arra utaló nyomot nem talált a rendőrség, hogy a pénteki hágai késelésnek terrorista indítéka lett volna - tudatta a hatóság. További 5 halottat találtak a tenger mélyén az olasz parti őrség búvárai vasárnap, ezzel 18-ra emelkedett a november 23-án Lampedusa szigeténél felborult és elsüllyedt migránshajó áldozatainak száma. Kopt keresztény egyházi vezetőkkel találkozott Áder János államfő Egyiptomban, négynapos hivatalos útjának zárásaként. Szlovéniában az év első tíz hónapjában 14 066 migránst tartóztattak fel a hatóságok, ami 72 százalékkal több az előző év azonos időszakához képest - közölte a szlovén belügyminisztérium. Több alkalommal is kitoloncolt migránsok ezrei élnek Németországban - írta a Welt am Sonntag című lap a német kormány adataira hivatkozva. Hivatalba lépett az új összetételű Európai Bizottság, amelyet a korábbi német védelmi miniszter, Ursula Von der Leyen vezet. Európa nem pusztán örökölt kincs, hanem ígéret, Európa maga a jövő, Európát nap mint nap, téglánként építeni kell - mondta a Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság új elnöke. A klímaváltozás már nem hosszú távú probléma, hanem olyan globális válság, amely komolyan fenyegeti az emberiséget - mondta António Guterres ENSZ-főtitkár. A német Kereszténydemokrata Unió politikusai elutasítják a Német Szociáldemokrata Párttal kötött koalíciós szerződés újratárgyalását, és a kormányzati munka folytatását sürgetik partnerüktől. Kína a hongkongi zavargások felszításával vádolta Michelle Bachelet-t, az ENSZ emberi jogi főbiztosát. Lezuhant egy kisrepülőgép Dél-Dakotában, kilencen meghaltak és hárman megsérültek - közölte Peter Knudson, az amerikai szállításbiztonsági hivatal szóvivője. Iskolákat és óvodákat zártak be iráni nagyvárosokban a tartós légszennyezettség miatt, és a kamionokat is kitiltották az érintett településekről - közölték a hatóságok. Összesen 21 ember, 17 bandatag és 4 rendőr vesztette életét az észak-mexikói Villa Union településen a bűnözők és a biztonsági erők tűzpárbajában - közölte Coahuila állam kormányzója. Fegyveresek tűz alá vették a kameruni légitársaság egyik repülőgépét, amikor Bamenda repülőterét közelítette meg - tudatta közlemény útján a Cameroon Airlines. A fogyasztás érzelem nélküli kultúrája ellen emelte fel szavát Ferenc pápa, aki advent első vasárnapján a szeretet és a család karácsonyát hirdette beszédében. A rendőrök a karácsonyi vásárokban láthatóan és láthatatlanul is jelen vannak - mondta a Budapesti Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztályának megbízott vezetője. Ittasan karambolozott egy 15 éves fiú Zalában, a balesetben ő és utasa megsérült - közölte a rendőrség. Csaknem 28 millió forint értékű kábítószert foglaltak le a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói a fővárosban és Pest megyében; hat embert elfogtak, a hetedik terjesztőt még keresik. Többfelé a havazás, néhány megyére az ónos eső veszélye miatt adott ki figyelmeztetéseket hétfőre az Országos Meteorológiai Szolgálat. Női kézilabda-vb: Spanyolország - Magyarország 29:25 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör: Vardar Szkopje (északmacedón)-Telekom Veszprém 29:38 Az UVSE és a BVSC-Zugló is kikapott vasárnapi mérkőzésén a női vízilabda Euroliga második selejtező körében, így egyikük sem jutott be a sorozat negyeddöntőjébe. Szlovák jégkorongliga: HK Nitra (szlovák)-MAC Újbuda 1:2, hosszabbítás után A magyar válogatott harminc érmet szerezett az Antalyában lebonyolított kick-box világbajnokságon, ahol a WAKO világszervezet hét szakága közül a pointfighting, a kick-light, a full-contact és a formagyakorlat legjobbjai versenyeztek.