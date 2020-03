Megkezdődött az Operatív Törzs ülése

73-ra nőtt az új koronavírussal fertőzött betegek száma hazánkban. Közülük 9 iráni, 1 brit, 1 kazah és 62 magyar állampolgár. Orbán Viktor bejelentette: a magánszemélyek és vállalkozások megkötött hiteleinek tőke és kamatfizetési köztelezettségét az év végéig felfüggesztik. A rövid lejáratú vállalkozási hitelek július 30-ig meghosszabbításra kerülnek, a felvételre kerülő új fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját, a THM-et a jegybanki alapkamat plusz 5 százalékban maximalizálják – közölte a miniszterelnök. A kormány igyekszik levenni a terhet az emberekről a bejelentett intézkedésekkel- mondta a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője Magyarország élőben című műsorunkban. Farkas Örs hangsúlyozta: nem kell külön kérvényezni a hitel törlesztésének szüneteltetését, azt azonban igen, ha valaki az intézkedés ellenére továbbra is fizetni szeretne. A súlyos gondokkal küszködő szektorokban - a turizmus, vendéglátás, a szórakoztatóipar, a sport, a kulturális szolgáltatások és a személyszállítás - a munkáltatók járulékfizetés kötelezettségét teljes egészében elengedik - közölte a kormányfő. A munkavállalók járulékát jelentősen csökkentik. Nyugdíj-járulékot nem kell fizetniük és az egészségbiztosítás díja a törvényi minimumra csökken június 30-ig - mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök közölte: a KATA szerint adózó taxisok átalány szerinti kötelezettségét és a turizmusfejlesztési hozzájárulást is elengedik június 30-ig. A pénzintézetek támogatják a magyar kormány által bejelentett gazdasági intézkedéseket a hitelek tőke- és kamatfizetésének felfüggesztéséről. A hitelfizetési moratórium akárcsak a vírus, egy átmeneti intézkedés, év végéig tart – mondta Pesuth Tamást, a Corvinus Egyetem docense a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Rendkívüli műsorrend a Hír TV-ben: naponta háromórás, élő műsorfolyamban számol be a Hír TV a koronavírus járványról. A Híradó és a Magyarország élőben című háttérműsor különkiadása 17:00 - 20:00-ig a legfontosabb információkkal, élő bejelentkezésekkel és interjúkkal jelentkezik. Csütörtökönként elindul egy új esti beszélgetős műsor Bayer Zsolt és G. Fodor Gábor részvételével. A megszokott időpontokban továbbra is lesz Sajtóklub, Keménymag, Credo, Troll, Civil kör és Bayer show. Bár a személyszállító járatok többségét a légitársaságok törölték, az áruszállítás nem áll le - közölte a Budapest Airport. A kecskeméti Mercedes-Benz gyár legkésőbb hétfőtől, előre láthatólag két hétre megszakítja a munkát. A Magyar Suzuki Zrt. vezetése 2020. március 23-tól április 3-ig az esztergomi gyártás leállítása mellett döntött. Látogatási tilalom van valamennyi szociális intézményben, a gyermekvédelmi szakellátásban, a javítóintézetekben, a családok és gyermekek átmeneti otthonaiban - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A z Emmi közölte: kijárási tilalom és felvételi zárlat lépett életbe a bentlakásos intézmények lakói esetében a járványügyi veszélyhelyzet miatt. Újabb tájékoztató filmeket jelentet meg a kormány azzal a fő üzenettel, hogy a koronavírus-járvány miatt minimálisra kell csökkenteni a személyes találkozások számát - közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. A legfontosabb, hogy az emberek próbálják megelőzni a megbetegedést azzal, hogy otthon maradnak, adott esetben a munkájukat is otthonról végzik, és a gyerekeik sem járnak el más közösségekbe - mondta a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője. „Összefogás az újrakezdésért” elnevezéssel krízisalapot hozott létre és adománygyűjtést hirdet a Magyar Református Szeretetszolgálat. A pénzből a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került embereknek szeretnének segíteni. Két nap alatt csaknem 900 egészségügyi önkéntes jelentkezett az új koronavírus elleni küzdelemhez - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Komoly társadalmi támogatást élveznek a kormány koronavírus terjedését gátló intézkedései - közölte a Nézőpont Csoport vezetője. Vissza kellene térni a normális kerékvágásba, mert a „félelem vírusa" már lassan legyűri a koronavírust, és pánikvásárlásra, túlfogyasztásra sarkkal sokakat – mondta Nagy István agrárminiszter a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A megszokott időpontokban továbbra is lesz Sajtóklub, Keménymag, Credo, Troll, Civil kör és Bayer show. Idén további 2,2 milliárd köbméternyi földgázt tud Magyarország vásárolni a Gazpromtól, ezáltal az ország gázellátása erre az évre teljes mértékben megoldódott - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma 218 815-re nőtt szerte a világon a Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adatai szerint. A halálesetek száma 8810, és 84 114 ember meggyógyult. Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerint a COVID-19 járványt izolálással, teszteléssel és a gyanús esetek nyomon követésével meg lehet fékezni. Ehhez azonban szigorú intézkedéseket kell bevezetni. Szükségállapotot hirdettek Észak-Macedóniában az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében - jelentette be Sztevo Pendarovszki államfő. Olaszországban az utóbbi 24 órában 475-tel 2978-ra emelkedett az új típusú koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma, a diagnosztizált fertőzöttek száma több mint 35 ezerre nőtt. A Franciaországban kihirdetett általános karantén 2. napján több mint 50 százalékkal nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, a fertőzötteké pedig meghaladta a 9 ezret. Törökország lezárta Görögországgal és Bulgáriával közös határátkelőit a koronavírus-járvány miatt. Ankara az Égei-tengeren közlekedő kompjáratokat is leállíttatta. A határzár csak a személyforgalomra vonatkozik, a teherforgalom továbbra sem korlátozott. Az Egyesült Államok átmenetileg lezárja a Kanadával közös határát a nem feltétlenül szükséges forgalom előtt a koronavírus-fertőzés terjedésének feltartóztatása érdekében. Donald Trump amerikai elnök aláírta azt a 250 milliárd dolláros segélycsomagot, amellyel az új típusú koronavírus terjedése elleni azonnali intézkedéseket finanszírozzák. Az Egyesült Államok külképviseletei, tekintettel az új típusú koronavírus terjedésére, beszüntetik a vízumkiadást sok országban - jelentette be az amerikai külügyminisztérium Washingtonban. Magyarország minden nap közép-európai idő szerint 21 és hajnali 5 óra között lehetővé teszi, hogy a Nyugatról hazatérő román állampolgárok a magyar hatóságok által kijelölt útvonalakon áthaladjanak Magyarországon - közölte Ludovic Orban román kormányfő. Egyetlen újabb esetet sem jelentettek szerda éjfélig a járvány kínai gócpontjának számító, közép-kínai Vuhanból, ahonnan az új koronavírus terjedése tavaly év végén elindult. Az Európai Unió egyértelmű üzenetet kíván közvetíteni keleti partnereinek: segítséget akar nyújtani számukra gazdaságaik megerősítéséhez és az új munkahelyek teremtéséhez - közölte Várhelyi Olivér szomszédságpolitikai és bővítési biztos Brüsszelben. Egy hétre felfüggeszti budapesti járatait hétfőtől az Aeroflot - közölte az orosz légitársaság. Fokozottan vigyázni kell az idősekre a koronavírus-járvány miatt - hívta fel a figyelmet Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze. Mától tanszüneti menetrend szerint indulnak a közösségi közlekedési járatok Budapesten. A koronavírus-járvány miatt a Forma-1 szervezői úgy döntöttek, hogy a szokásos nyári szünetet most elrendelik annak érdekében, hogy a szezont minél több futammal lehessen megrendezni. Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidopping Csoport vezetője szerint a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet jelenleg nem azt mutatja, hogy biztonsággal megrendezhető a tokiói nyári olimpia. Egyre többen kritizálják a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, amely - hivatalos kommunikációja szerint - továbbra sem vette fontolóra a nyári, tokiói ötkarikás játékok elhalasztását a koronavírus-járvány miatt.