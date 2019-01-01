2019. január 1.,
kedd, Fruzsina napja

Megkezdődött a Trópusi Trump beiktatása

Hír TV

2019. január 1., kedd 17:46, frissítve: kedd 18:00

Minden előkészület megtörtént már az új brazil elnök beiktatására, aki alapvető változásokat ígért.

Jair Bolsonaro volt katonatiszt októberben nyerte meg az elnökválasztást azzal a kampányígérettel, hogy letöri a korrupciót és a szervezett bűnözést. A közbiztonságot úgy javítaná, hogy enyhítene a fegyvertartási szabályokon: minden büntetlen előéletű brazil birtokolhat majd lőfegyvert. Az új elnök migrációellenes politikát követ majd, elsőként kilépteti Brazíliát az ENSZ globális migrációs csomagjából. Az amerikai vezetéshez hasonlóan pedig a brazil nagykövetséget Tel Avivból Jeruzsálembe helyezteti át, és kilépne a párizsi klímaegyezményből is.

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