Megkezdődött a szilveszteri készülődés

Fodor Attila szerint: a legtöbben most is az édes pezsgőt és a frankfurti virslit teszik be a kosarukba, és inkább a minőségi termékeket választják.

Alighogy véget ért a karácsonyi bevásárlási roham, máris a szilveszterre készülnek a vásárlók ebben a budapesti élelmiszerüzletben. A legtöbben most is a hagyományos ételeket és alkoholos italokat keresik.

,,Megnézem milyen füstölt csülök van meg ilyesmi, meg virsli. Meg lehet látni, ott van a lencse. Ennyi, hát, költöm a pénzt, ahogy csak tudom” – mondta egy vásárló.

Azok a szezontermékek amelyek ilyenkor kelendőek, ott egy nagyon jelentős mértékű forgalmi többlet figyelhető meg, például virsliféleségekből ilyenkor 20-25-szörös az értékesítési mennyiség az év egyéb időszakához képest, de nagyon sokat fogunk értékesíteni pezsgőfélékből, szeszes italokból, hidegkonyhai készítményekből, lencséből, malachúsból – mondta Fodor Attila, aki szerint szilveszter előtt a duplájára nő az élelmiszerboltok forgalma. Az árak pedig az egy évvel korábbiakat már csak 10-15 %-al haladják meg, de számos akció is várja a vevőket a szilveszteri termékek polcain.

Mától szilveszterig szabad tűzijátékot vásárolni az arra kijelölt helyeken. A piro technikai eszközöket december 31-e, este 6 óra és január 1-je reggel 6 óra között engedélyezett felhasználni. Petárdát használni ebben az időszakban sem szabad, a petárda birtoklása is tilos.

Bizonyos tűzijátékokhoz egész évben hozzá lehet jutni, ezeket az 1. és 2. pirotechnikai osztályba sorolják a szakértők. A 3. csoportban lévő termékek viszont csak december 28. és 31. között vásárolhatók meg. A fel nem használt, hibás vagy lejárt szavatosságú eszközök a szilvesztert követő öt napon belül ingyenesen visszavihetők.

Pirotechnikai eszközöket csak működési engedéllyel rendelkező helyről érdemes vásárolni.