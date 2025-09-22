Megkezdődött a parlamenti ülésszak, és Orbán Viktor rögtön ledobta a bombát! - Üzent a fegyveres politikusoknak + videó

Megosztás itt:

Az űrhajóstól a hadigazdálkodásig

Az Országgyűlés őszi ülésszaka Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalásával vette kezdetét, amelyben több, egymástól látszólag távol álló témát is érintett. A miniszterelnök beszéde apropóját az űrutazás adta, utalva arra, hogy Kapu Tibor 45 év után újra magasra emelte Magyarországot. „Benne vagyunk a világ tíz százalékát tömörítő klubban” – fogalmazott a kormányfő, a sikert a nemzeti erő és a kitartás bizonyítékaként értékelve.

A sikerorientált felütés után a miniszterelnök rátért az európai politikára, amelyről elmondta, hogy a háború, a migráció és egy technológiai forradalom miatt néz szembe súlyos kihívásokkal. Orbán Viktor kijelentette, hogy amíg az EU-ban a hadigazdálkodás a fókusz, addig a magyar kormány a versenyképességet szorgalmazza, egyértelműen ellenezve a háborús politikát.

Magyarország nem áll háborúban

A miniszterelnök a háborúval kapcsolatban megismételte a magyar kormány álláspontját: „Magyarország senkinek nem adott felhatalmazást senkinek sem arra, hogy a nevében háborút viseljen.” A kormányfő szerint az EU sem állhat hadban, amíg akár egyetlen tagállam is ellenzi azt. Orbán Viktor ezzel ismét jelezte, hogy Magyarország a diplomáciai megoldásban hisz, nem pedig a fegyveres konfliktus elmélyítésében.

Családbarát adóforradalom és a fegyveres botrány

Orbán Viktor a beszéde gazdasági részében jelentette be az új, nemzeti utat követő programot. A kormányfő elmondta, hogy 2026. január elsejétől újabb 50 százalékkal emelik a családi adókedvezményt, és a két- és háromgyermekes édesanyák szja-mentességet kapnak. Ezek az intézkedések a következő négy évben plusz 4000 milliárd forintot hagynak a családoknál, amit a kormány „családbarát adóforradalomnak” nevez.

A miniszterelnök váratlanul keményen szólt a verbális és online agresszió kapcsán Ruszin-Szendi Romuluszra is utalva. Felszólította a volt vezérkari főnököt, hogy tartsa be a jogszabályokat, és kiemelte, hogy „nem őserdőben élünk, vadak módjára”. Orbán Viktor világossá tette, hogy senki, még egy volt vezérkari főnök sem áll a törvény felett, és a politikai életben a „józan ész, a mértéktartás, a polgári tempó és a nyugalom” a kívánatos.