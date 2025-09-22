Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 22. Hétfő Móric napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Monitor 20:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Megkezdődött a parlamenti ülésszak, és Orbán Viktor rögtön ledobta a bombát! - Üzent a fegyveres politikusoknak + videó

2025. szeptember 22., hétfő 17:30 | Hír TV

Az uniós hadigazdálkodás helyett a magyar versenyképességet szorgalmazza, de egy váratlan pillanatban a miniszterelnök kemény szavakkal fordult a fegyveres ellenzéki politikusok felé. „Nem őserdőben élünk, vadak módjára” – üzente, ezzel egyértelműen utalva egy friss botrányra. De kinek szóltak ezek a szavak, és mi a magyar kormány válasza a kialakult helyzetre?

  • Megkezdődött a parlamenti ülésszak, és Orbán Viktor rögtön ledobta a bombát! - Üzent a fegyveres politikusoknak + videó

Az űrhajóstól a hadigazdálkodásig

 Az Országgyűlés őszi ülésszaka Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalásával vette kezdetét, amelyben több, egymástól látszólag távol álló témát is érintett. A miniszterelnök beszéde apropóját az űrutazás adta, utalva arra, hogy Kapu Tibor 45 év után újra magasra emelte Magyarországot. „Benne vagyunk a világ tíz százalékát tömörítő klubban” – fogalmazott a kormányfő, a sikert a nemzeti erő és a kitartás bizonyítékaként értékelve.

A sikerorientált felütés után a miniszterelnök rátért az európai politikára, amelyről elmondta, hogy a háború, a migráció és egy technológiai forradalom miatt néz szembe súlyos kihívásokkal. Orbán Viktor kijelentette, hogy amíg az EU-ban a hadigazdálkodás a fókusz, addig a magyar kormány a versenyképességet szorgalmazza, egyértelműen ellenezve a háborús politikát.

 Magyarország nem áll háborúban

A miniszterelnök a háborúval kapcsolatban megismételte a magyar kormány álláspontját: „Magyarország senkinek nem adott felhatalmazást senkinek sem arra, hogy a nevében háborút viseljen.” A kormányfő szerint az EU sem állhat hadban, amíg akár egyetlen tagállam is ellenzi azt. Orbán Viktor ezzel ismét jelezte, hogy Magyarország a diplomáciai megoldásban hisz, nem pedig a fegyveres konfliktus elmélyítésében.

 Családbarát adóforradalom és a fegyveres botrány

 Orbán Viktor a beszéde gazdasági részében jelentette be az új, nemzeti utat követő programot. A kormányfő elmondta, hogy 2026. január elsejétől újabb 50 százalékkal emelik a családi adókedvezményt, és a két- és háromgyermekes édesanyák szja-mentességet kapnak. Ezek az intézkedések a következő négy évben plusz 4000 milliárd forintot hagynak a családoknál, amit a kormány „családbarát adóforradalomnak” nevez.

A miniszterelnök váratlanul keményen szólt a verbális és online agresszió kapcsán Ruszin-Szendi Romuluszra is utalva. Felszólította a volt vezérkari főnököt, hogy tartsa be a jogszabályokat, és kiemelte, hogy „nem őserdőben élünk, vadak módjára”. Orbán Viktor világossá tette, hogy senki, még egy volt vezérkari főnök sem áll a törvény felett, és a politikai életben a „józan ész, a mértéktartás, a polgári tempó és a nyugalom” a kívánatos.

További híreink

Meghalt Pom Pom és Gombóc Artúr megalkotója

Botrány: Ruszin-Szendi Romulusz meglökdöste a riportert, nyomozás jöhet

Mindenkit magára haragított Katalin hercegné testvére, ezt beszélik róla

Eldőlt az Aranylabda sorsa? A franciák furcsa döntése leplezhette le

Szoboszlai Dominik jövője végleg eldőlt; Curtis azonnal berágott

Megtorolta Magyar Péter végzetes hibáját a baloldal ismert szakértője

12 ezer ember örömujjongása a Columbia Egyetem magyar professzorának szavai nyomán

Újabb gyöngyszem kapható a Lidlben – Most 6 darabot adnak 1799 forintért

Az orosz gáz- és olajcsapok éltetik a rezsicsökkentést: Orbán Viktor szokatlan bejelentése az őszi parlamenti ülésszakon + videó

További híreink

Az orosz gáz- és olajcsapok éltetik a rezsicsökkentést: Orbán Viktor szokatlan bejelentése az őszi parlamenti ülésszakon + videó

Kreml: Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfő délután stratégiai jelentőségű bejelentéseket fog tenni

Nagyon nagy melót tettek bele az ellenzéki portálok a Ruszin-Szendi-botrány tálalásába, okosan elhallgatva a tényeket

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi
2
Bayer Show – Kovács Zoltán Ruszin-Szendi Romuluszról: megbocsáthatatlan hiba, amit elkövetett + videó
3
Kreml: Putyin orosz elnök hétfő délután baráti jobbot nyújtott Amerikának fegyverkezés csökkentés témában
4
Most lett elegük a hollandoknak a migrációból + videó
5
Ez nem a 444 hete – megint hatalmasat hazudott a balliberális portál, most a józsefvárosi választás kapcsán
6
Tusk szerint ha a NATO áldását adja rá, Lengyelország belép a háborúba az oroszok ellen
7
Botrány: Ruszin-Szendi Romulusz meglökdöste a riportert, nyomozás jöhet
8
Orbán Viktor nagy bejelentésre készül
9
Egy belső nyilvántartás bizonyítja, hogy Magyar Péter kamu számokkal dicsekszik
10
A Fidesz jelöltje, Kozma Lajos nyerte az időközi egyéni választókerületi képviselő-választást Józsefvárosban + videó

Legfrissebb híreink

Radar - Ébredj, Svédország! - Tízmilliókkal fizetik ki a migránsokat, hogy elhagyják Európát + videó

Radar - Ébredj, Svédország! - Tízmilliókkal fizetik ki a migránsokat, hogy elhagyják Európát + videó

 Ami egykor a jólét és a biztonság mintaképe volt, ma már a bandaháborúk és no-go zónák rémálmával küzd. Svédország radikális lépésre szánta el magát: egy friss törvényjavaslat szerint akár tízmilliókat is kaphatnak azok a bevándorlók, akik végleg elhagyják az országot. De vajon elég lesz ez a radikális lépés a helyzet kezelésére, vagy már túl késő?

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!