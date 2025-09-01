Megkezdődött a 2025/26-os tanév + videó

Becsengettek, megkezdődött a 2025-2026-os tanév.
A Belügyminisztérium államtitkára a nemzeti tanévnyitón azt mondta: igyekeznek minden tehetséget megtalálni és fejleszteni. Rétvári Bence hangsúlyozta: az oktatás magas színvonalát az is bizonyítja, hogy már több magyar megjárta a világűrt.
Lengyelország a NATO keleti szárnyának legfontosabb állama, frontállam, ezért szüksége van rendezett kapcsolatokra Németországgal és a második világháborús német kártérítésre is - jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök hétfőn a háború kitörésének 86. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.