Megosztás itt:

A tavalyi kampányban állította azt Márki-Zay Péter, hogy néhány hónap múlva pártot alapít. A terv azonban több mint egy évet csúszott. Az alapítónak azzal is gondja akadt, hogy milyen keretek között hozza létre a formációt.

Végül idén júliusban, a televíziók között elsőként a Hír TV-n jelentette be Márki-Zay Péter, hogy végre hivatalosan is bejegyezték pártját. Pár nappal később pedig már sajtótájékoztatót is tartott a frissen bejegyzett párt.