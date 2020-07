Megjelentek az idei utolsó pályázatok a Magyar Falu Programban

13 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4448-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3329-en pedig már meggyógyultak. A környező országokban folyamatosan emelkedik a fertőzöttek száma, míg hazánkban harmincnál kevesebb új megbetegedést regisztrálnak naponta – közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Fertőzésveszélyesek lehetnek a koronavírus-járvány idején a BKK által kihelyezett új ivókutak, amit egyébként egy nemrég nyilvánosságra hozott amerikai kutatás is igazol- írja a Ripost. Az újbudai baloldal gyáván megfutamodott a Fidesz kezdeményezése elől - ezt jelentette ki a kerület kormánypárti önkormányzati képviselője, miután a baloldali pártok politikusai nem jelentek meg a testületi ülésen. Érezhető a feszültség és a keserűség Gyöngyöspatán - erről beszélt a térség országgyűlési képviselője, miután a településen kifizették az iskolai szegregáció miatt megítélt összegek első felét. Horváth László a Kossuth Rádióban elmondta: a gyöngyöspataiak többsége csalódottan vette tudomásul, hogy a Soros Györgyhöz köthető jogvédő szervezetek - a szegregációt kihasználva - sikerre vitték politikai pénzszerző akciójukat. Becsapta a választókat a hetedik kerület baloldali vezetése - mondta a Hír Tv-nek Garai Dóra, a kerület független önkormányzati képviselője. Bár a kampányban a bulinegyed szabályozását és rendezettebb körülményeket ígértek, a legutóbbi testületi ülésen mégis úgy döntöttek, hogy a szórakozóhelyek teraszai este 10 óra helyett éjfélig tarthatnak nyitva. Nemrég Budapest legmagasabb parkolási díjának bevezetéséről határozott a Niedermüller Péter vezette testület, ráadásul este 6 vagy 8 óra helyett 11 óráig kell majd fizetniük az autósoknak. Felmondási hullám indult Pécs közszolgáltató cégeinél. Távozik posztjáról a vízszolgáltató Tettye Forrásház Zrt. vezérigazgatója, a városüzemeltetési cég, a Biokom üzemeltetési és beruházási igazgatója és koordinációs vezetője is – értesült a Pécs Aktuál. A hírportál szerint további felmondások várhatóak. Ennek az oka a város balliberális vezetésének döntésképtelensége. Az érintettek azt állítják, hónapok óta nem kommunikálnak velük, ilyen körülmények között pedig nem tudnak felelősséggel dolgozni. Magyarországon trendi családosnak lenni és különösen trendi immár nagycsaládosnak lenni - mondta a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért stratégiai elnökhelyettese a Magyar Nemzetnek. Molnár Balázs felhívta a figyelmet arra is, hogy a gyermekvállalást újabb kormányzati intézkedések segítik, így például az ingyenes KRESZ- és nyelvvizsga lehetőségét július elsejétől kiterjesztették a cseden, gyeden és gyesen lévőkre. A magyar gazdasági szereplők kilátásainak áprilisi sokkszerű romlása után májusban és júniusban számottevő pozitív korrekció következett be - közölte a GKI Gazdaságkutató. A világon 16,2 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 647 910, a gyógyultaké pedig 9 360 046 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Rekordszámú, 467 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak hétfő reggelig Szerbiában, ahol a járvány halálos áldozatainak száma egy nap alatt nyolccal, 534-re nőtt. Továbbra sem lassul a koronavírus-fertőzés terjedés Ukrajnában: egymást követően harmadik napja regisztráltak kilencszáznál több új beteget, az azonosított fertőzöttek száma megközelítette a 65 ezret. Szigorította a beutazást Ausztria, Magyarországra nem vonatkoznak az új szabályok. A beutazási korlátozások azokat érintik, akik a járvány szempontjából kockázatot jelentő 32 ország valamelyikéből kívánnak visszatérni Ausztriába. 174 idénymunkásnak lett pozitív a koronavírus-tesztje egy bajor farmon, ezért 480 munkást, köztük magyarokat is karanténba helyeztek. Olaszországban szigorúan ellenőrzik a koronavírus-járvány miatt elrendelt óvintézkedések betartását. A szabályok megszegői 400 és 1000 euró közötti bírságra számíthatnak. A koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma valójában meghaladhatja a 44 ezret Spanyolországban - közölte saját számításait az El País című madridi lap. Megnyitottak a múzeumok és az éttermek Szentpéterváron a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozó intézkedések feloldásának újabb szakaszaként. A marokkói kormány utasítására elzárták a külvilágtól az ország főbb nagyvárosait a Covid-19 járvány utóbbi időben tapasztalt, gyorsuló terjedése miatt. A baltimore-i Johns Hopkins egyetem adatai szerint Floridában egy nap alatt 9300 új fertőzöttet regisztráltak. Az Egyesült Államokban az azonosított fertőzöttek száma csaknem 4,2 millió. Nyolcvanezer embert evakuálnak a Vietnam középső részén fekvő, tengerparti Danangból, miután a hétvégén pozitív lett a koronavírus-tesztje a nagyváros újabb három lakosának - közölte az indokínai ország kormánya. Hongkongban kötelező a maszk viselése a közterületeken és a nyilvános zárt helyeken - jelentették be a helyi hatóságok, miután szigorításra kényszerültek a koronavírus-járvány újabb hulláma miatt. A november 3-i elnökválasztáson „a csendes többség” hallatni fogja hangját - írta Twitter-bejegyzésében Donald Trump amerikai elnök. Bezárták a csengtui amerikai nagykövetséget Kínában. Az intézkedés válaszlépés volt az Egyesült Államok utasítására, hogy zárják be Kína houstoni konzulátusát. Pozitívan értékelte az orosz és az ukrán elnök is, hogy a kontaktcsoportnak pótlólagos intézkedésekről sikerül megegyeznie a tűzszünet betartása érdekében a Donyec-medencei demarkációs vonal mentén - közölte a Kreml sajtószolgálata. Az év elejétől júniusig 1282 civil - köztük 340 gyerek - vesztette életét Afganisztánban a háború miatt, 2176-an pedig megsebesültek - derül ki az ENSZ afganisztáni segítő missziójának jelentéséből. Egy tűzoltó meghalt, hatan pedig megsérültek oltás közben Portugáliában, ahol Oleiros városánál kigyulladt az erdő. A meteorológusok szerint a következő napokban közel 40 fok és 65 km/órás szél várható, így valószínűleg több települést evakuálni kell. Óriási áradások alakultak ki a Hanna névre keresztelt hurrikán után. A vihar 145 km/órás széllel érkezett. Texas államban 280 ezer háztartás maradt áram nélkül. 269 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. Mintegy 1,6 milliárd forintnyi kárt okozott a költségvetésnek egy bűnszervezet, amely az általános forgalmi adó megfizetése nélkül értékesített műszaki cikkeket belföldön - közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség. Szombattól újra normál nyitvatartási rend szerint közlekedik a Zugligeti Libegő - közölte a BKV . Kalmár Ákos 14:52:00 perces egyéni csúccsal nyert 1500 méter gyorson a margitszigeti Négy Nemzet Úszóversenyen, melyet összesítésben nagy fölénnyel nyertek a házigazda magyarok. A Honvéd nagy csatában, többek között a nyáron szerződtetett olimpiai bajnok Hosnyánszky Norbert öt góljának is köszönhetően 15:14-re legyőzte az Egert a férfi vízilabda Magyar Kupa első fordulójában. Sinisa Mihajlovic, a Bologna vezetőedzője nem kér a zárt kapus mérkőzésekből, a nézők nélküli futballból. Lékó Péter 2,5:1,5-re kikapott a holland Anish Giritől a Legends of Chess elnevezésű online sakktornán.