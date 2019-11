Mégis veszélyes az elektromos cigaretta?

Magyarországon is sokak figyelmét felkeltheti az a nagy horderejű hatósági felhívás, amelyet a távirati iroda idézett. Eszerint a kínai dohányfelügyelet utasította a Kínában működő web­áruházakat, hogy távolítsák el kínálatukból az elektromos cigarettákat. Az elmúlt években a nemzetközi pia­cokat – így például hazánkét is – saját gyártású e-cigarettával leginkább elárasztó távol-keleti ország felügyelői azért döntöttek a visszahívásról, mert meg akarják óvni a kínai fiatalokat az egészségkárosító terméktől.

A kínai hatóságok által egészségkárosítónak titulált készülék napjainkban a magyar dohányosok köré­ben is egyre divatosabb. Áruk itthon a trafikokban több tízezer forint is lehet, de a piacokon olcsóbb hamisítványként is megtalálható. Az elektromos cigarettával a használói nikotintartalmú folyadékot füstölnek el, ezek közül egyes típusok fémtartalmú aerosolt is tartalmaznak, amit az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is kockázatosnak tart. Ezzel szemben hazánkban például a – tudományosan alá nem támasztott – legelterjedtebb indoklás szerint sokan azért térnek át az elektromos cigarettára a hagyományos változatról, mert kevésbé egészségkárosító eszköznek vélik, mint a papírt, kátrányt tartalmazó dohányárut.

A kínai felügyelet internetes oldalán megjelent múlt pénteki felhívás éppen a fenti vélekedés ellenkezőjét állítja. A kínai hatóság ráadásul meglehetősen határozott: egyfelől az ottani gyártóknak és viszonteladóknak fel kell függeszteniük a jól jövedelmező e-cigaretták forgalmazását, másrészt a nagyobb online vásárlást kínáló platformoknak szintén le kell zárniuk a terméket kínáló felületeik működését, valamint be kell szüntetniük a termék reklámozását is Kína egész területén.

Mindezt azzal indokolják a kínaiak, hogy magas egészségügyi kockázattal jár az e-cigaretta, amit az interneten a kiskorúak is könnyedén beszerezhetnek. Azzal is érvelnek a világ legnagyobb dohánytermék-előállító és -fogyasztó országában, hogy e termékek minőségi kontrollja alacsony szintű, ezért sok esetben a hibás gyártmány okozta biztonsági kockázat sem zárható ki.

